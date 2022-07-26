نشاط الفعاليات في دبي يرفع إيرادات «كوجنت سولوشنس» 4 مرات

المصدر: دبي - البيان

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نجحت شركة كوجنت سولوشنس لخدمات تنظيم وإدارة الفعاليات، في مضاعفة إيراداتها أربع مرات حيث إنها توظف المزيد من المهنيين لمضاعفة حجم الفريق ثلاثة أضعاف لإدارة النمو بفضل نشاط الفعاليات في دبي في عام 2022.

و«كوجنت سولوشنس» هي منظمة مبتكرة لإدارة الأحداث ومقرها دبي، بتوظيف محترفين لإدارة نمو بمقدار أربعة أضعاف في الإيرادات وأنشطة الأعمال في الإمارات. إنها واحدة من منظمات الأعمال القليلة التي تنمو خلال الفترة الأكثر تحدياً في التاريخ، مما يجعلها أكثر الأعمال مقاومة للركود.

ومع ارتفاع عدد المعارض والمؤتمرات والفعاليات الأخرى المخطط لها، حقق قطاع الضيافة في الإمارات العربية المتحدة إيرادات بلغت 11.3 مليار درهم (3.08 مليارات دولار) في فترة الستة أشهر 2021 من 8.6 مليارات درهم المسجلة في العام السابق بفضل إدارة الفعاليات من شركات مثل كوجنت سولوشنس لخدمات تنظيم وإدارة الفعاليات.

في عام 2022، قدمنا حتى الآن خمسة أحداث فعلية وأكثر من 20 حدثاً افتراضياً للمائدة المستديرة. قال نظام دين، المؤسس والرئيس التنفيذي لـشركة كوجنت سولوشنس لخدمات تنظيم وإدارة الفعاليات، إن هناك 10 أحداث مادية أخرى ستكتمل بحلول نهاية العام، ونتوقع أن نقوم بـ30 حدثاً افتراضياً آخر بما في ذلك الأحداث في مناطق جديدة مثل عمان وقطر والمملكة العربية السعودية.

وقال نظام الدين رئيس مجلس إدارة «كوجنت سولوشنس» «نحن متحمسون للغاية لأننا استحوذنا على المكتب التالي وجعلناه مكاناً أكبر لإفساح المجال لفريقنا المتنامي! لذلك لدينا الآن مكتب منتشر على مساحة تزيد على 2500 قدم مربع مع 20 مهنياً ونتوقع توظيف 10 آخرين بحلول الأشهر المقبلة».

وأضاف «من حيث الإيرادات، ضاعفنا بالفعل ما فعلناه العام الماضي ونتوقع مضاعفة إيرادات العام الماضي أربع مرات بحلول نهاية عام 2022».

وحصلت شركة كوجنت سولوشنس لخدمات تنظيم وإدارة الفعاليات مؤخراً على تقدير «جريت بليس تو وورك» من قبل السلطة العالمية لثقافة مكان العمل من قبل مدير جريت بليس تو وورك في اجتماعها السنوي في فندق سوفيتيل النخلة.

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