شراكة بين «Hub71» و«كلارا» لرقمنة الاحتياجات القانونية للشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن عقد شراكة مع «كلارا» Clara، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا القانونية تقدم خدمات قانونية مؤتمتة للشركات الناشئة. وستدعم هذه الشراكة الشركات الناشئة التي تتخذ من Hub71 مقراً لها وتتيح لها الوصول إلى منظومة Clara الرقمية المبتكرة، مما يسهل العمليات القانونية المعقدة المرتبطة بإنشاء شركة وتنميتها والحصول على الاستثمار.

وبحسب الاتفاقية، ستتكفل Hub71 بتكاليف شركاتها الناشئة التي تسجل مؤسساتها في سوق أبوظبي العالمي من خلال Clara. وسيتاح للشركات أيضاً الحصول على أسعار تفضيلية للمنتجات التي تقدمها المنصة، بما في ذلك إنشاء عقود قانونية للشركات الناشئة تلقائياً، وجدول الرسملة، ومزايا غرفة البيانات الرقمية «dataroom»، بالإضافة إلى وظيفة التعليم التوقعي التي تطلع المؤسسين على مجموعة كاملة من المفاهيم القانونية المهمة لأعمالهم.

وقال هاشم الكعبي، مسؤول خدمات الشركات في Hub71: «تتمتع التكنولوجيا القانونية بالقدرة على التأثير الإيجابي على وظائف الشركات الناشئة وتسهيل العمليات المكلفة والمعقدة التي تستهلك الوقت. وتدعم مجموعة البرامج والحوافز والشراكات التي توفرها Hub71 الشركات في كل مراحل إنشائها، مما يسهل على المؤسسين نقل الشركات الناجحة وإعدادها وإنشائها وتوسيع نطاقها والحد من تكاليف العملية. وتكمل شراكتنا مع Clara هذه الجهود، وتضمن تزويد مؤسسينا بالأدوات والمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات قانونية صائبة يمكن أن تعزز نجاحهم».

من جهته، قال باتريك روجرز، الرئيس التنفيذي وأحد المؤسسين لشركة Clara: «تبحث الشركات الناشئة عن نهج جديد لمساعدتها على تجنب عقبات وتعقيدات التعامل مع المسائل القانونية. ويسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة مع Hub71، حيث أصبح أكثر من نصف شركات Hub71 من عملاء Clara ونتطلع إلى مواصلة دعم الشركات الجديدة التي تختار Hub71 كمنصة لانطلاقتها».

يحتضن مجتمع Hub71 شركات ناشئة من 25 دولة حول العالم تنشط في 18 قطاعاً يشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات. وتهدف Hub71 من خلال إنشاء شراكات إلى ربط رواد الأعمال بالمستثمرين والشركات المؤثرة ودعمهم في تنمية مؤسساتهم والوصول إلى الأسواق الدولية.

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