المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة يؤسس مختبراً في دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أن المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، الذي يعد المرجع الأول في العالم في مجال الماس والأحجار الملونة واللؤلؤ، سيقوم من خلال وحدته التابعة، «مختبر جي آي ايه - مركز دبي للسلع المتعددة» (GIA Laboratory DMCC)، بتأجير مساحة لإنشاء مختبر جديد لعلوم الأحجار الكريمة في أحدث معالم دبي المعمارية، برج أبتاون تاور التابع للمركز.

يعتبر المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة مؤسسة نفع عام غير هادفة للربح تحظى بمكانة رائدة لكونها المصدر الأبرز للمعرفة والمعايير والتعليم في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات.

سيشغل المختبر الجديد للمعهد، المقرر افتتاحه في منتصف عام 2023، 41.000 قدم مربع موزعة على طابقين من برج أبتاون تاور الذي يبلغ ارتفاعه 340 متراً في إطار عقد تأجير مدته 9 سنوات. ومن المتوقع أن يقوم افتتاح المختبر الجديد بتوفير 500 فرصة عمل جديدة في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

ويؤكد انضمام المعهد إلى المركز المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كمركز رائد لصناعة الماس العالمية، حيث بذلت الإمارة خلال السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لتسريع عجلة نمو تجارة الماس فيها ومن خلالها. فقد بلغ حجم تداولات الماس الخام والمصقول في دولة الإمارات 11 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 36٪ على أساس سنوي.

وتعتبر الدولة حالياً أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، كما تقترب بسرعة من التحول إلى أكبر سوق لتجارة الأحجار المصقولة. ومن المتوقع أن يساهم تأسيس مختبر المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة الجديد في دعم نمو قطاع الماس المصقول في الإمارة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نفخر باستضافة المختبر الجديد للمعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة في برج أبتاون تاور التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي.

يوفر البرج حلولاً تجارية وسكنية ومساحات تجزئة رائدة عالمياً، وقد حظي باهتمام كبير من الشركات الدولية والمحلية كما يتضح من المساحات المكتبية الكبيرة المؤجرة مسبقاً حتى الآن. إن انضمام المعهد إلى منظومتنا يؤكد كفاءة استراتيجيتنا المتمثلة في بناء مجتمع أعمال مترابط يدعم ويشجع التجارة العالمية».

وأضاف: «تقود دبي مسيرة تطور صناعة الماس العالمية من خلال دعم كل مرحلة من مراحل سلسلة توريد الماس. فبالإضافة إلى ربط المنتجين والمصنعين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال بورصة دبي للماس، بات بإمكاننا الآن تقديم المزيد من الدعم لصناعة الماس المصقول عبر استضافة مركز دبي للسلع المتعددة للجهة الأبرز عالمياً في تصنيف الماس».

وقال توم موزس، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس المختبرات والبحوث في المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة: «نرى في مركز دبي للسلع المتعددة، في ظل ما تتمتع به دبي من أهمية متزايدة كمركز عالمي للماس وما توفره من بنية تحتية متميزة، خياراً مثالياً لتوسيع قدرات وحضور المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة.

فقرب الإمارة من أهم مراكز تصنيع وإنتاج الماس، بالإضافة إلى ما تتمتع به من خطوط نقل فعّالة تتيح الربط بسهولة مع أسواق الماس العالمية، سيمكّنُنا من دعم عملائنا بشكل أكبر، والأهم من ذلك تعزيز قدرتنا على تحقيق مهمتنا الحيوية في حماية مستهلكي الماس».

وصُمّم برج أبتاون تاور من قبل شركة الهندسة المعمارية «أدريان سميث آند غوردون جيل آركيتكتشر». ويحاكي تصميمه بريق الماس من خلال واجهته الزجاجية الأمامية التي ينفذ منها الضوء الطبيعي إلى المساحات الداخلية وتمنع في الوقت نفسه نفاذ أشعة الشمس الحارقة.

ويبلغ ارتفاع البرج 340 متراً، وهو مصمم للحصول على اعتماد LEED الذهبي، وسيكون المقر الجديد لمركز دبي للسلع المتعددة. وسيضم أيضاً فندقاً فاخراً من فئة خمس نجوم يحمل اسم «So/ أبتاون دبي» مكون من 188 غرفة، فضلاً عن عدد من المطاعم الحصرية ومرافق واسعة للمؤتمرات ومكاتب من الدرجة الأولى و229 وحدة سكنية مميزة تحمل توقيع علامة SO المرموقة.

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