شراكة بين كوميكيف ومنصة «تابي» للدفع من دون فوائد

المصدر: دبي - البيان

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أعلن كوميكيف، عن توقيع اتفاقية شركة مع «تابي»، الشركة الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الدفع والتسوق، وتقسيط المشتريات.

من خلال هذه الشراكة، يهدف كوميكيف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لشراء المقتنيات المرخصة ومجسمات لأبطال الأفلام والمسلسلات وسلع رموز ثقافة البوب والملابس وتذكارات من الاستوديوهات الأكثر شهرة حول العالم من خلال خطة دفع من دون فوائد باستخدام منصة «تابي». اعتباراً من شهر يونيو، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة سلسة ومريحة من خلال اختيار خطة سداد مدتها ثلاثة أو ستة أشهر بناءً على رغبتهم.

وقالت، ياسيمن النجار، المدير العام لمتجر كوميكيف: «يسعدنا أن نتعاون مع تابي لمنح عملائنا إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من قطع أصلية بشهادات المنشئة والقطع الفنية ذات الإصدار المحدود التي نوفرها في متجرنا. هناك طلب كبير على المجسمات والمقتنيات المرخصة، ولأن معظم هذه المقتنيات ذات إصدار محدود، يؤدي هذا إلى ارتفاع سعرها. ونهدف بهذه الشراكة إلى تمكين عملائنا من الحصول على القطع التي يحبونها مع ضمان تمتعهم بمرونة الدفع».

من جانبه صرح جوجال بارياني، مدير التسويق في تابي: «نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع كوميكيف، حيث تتماشى استراتيجيتهم مع رؤيتنا الكبرى، وهي تقديم خدمات تفيد مصالح المتسوقين».

يغطي متجر كوميكيف مساحة 15.000 قدم مربع في دبي آوتليت ويلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة وهواة تجميع المجسمات الفريدة، مما يوفر عالماً جديداً بالكامل من المقتنيات في المنطقة.

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