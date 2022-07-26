منصة ADIB Direct من مصرف أبوظبي الإسلامي تواصل جذب الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، عن نمو معدلات الإقبال على خدماته المصرفية الرقمية للشركات بشكل مضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية، في مؤشر واضح على اتساع شريحة العملاء من الشركات الذين أصبحوا يفضلون إتمام معاملاتهم المصرفية إلكترونياً بشكل كامل دون الحاجة إلى زيارة أفرع المصرف.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي خدماته الرقمية للشركات من جميع الأحجام من خلال منصة ADIB Direct التي تضمن للعملاء إتمام العديد من المعاملات المصرفية بأمان وسرعة من خلال واجهة مستخدم واحدة متاحة على الإنترنت والهواتف المتحركة والأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية. وتقدم المنصة للعملاء العديد من الخدمات المؤتمتة التي توفر لهم الوقت والجهد.

وكانت منصة ADIB Direct قد حققت العديد من الإنجازات منذ إطلاقها في عام 2019، حيث يعتمد على خدماتها حالياً 22.588 شركة صغيرة ومتوسطة، ويستفيد منها 23.789 عميلاً. وتواصل المنصة اجتذاب المزيد من العملاء على أساس سنوي، وقد سجلت معاملاتها المباشرة نسبة نمو وصلت إلى 88%، فيما انخفضت نسبة المعاملات التي تتم من خلال زيارة فروع المصرف من 33% في عام 2019 إلى 14% في عام 2022.

وبالإضافة إلى ما سبق، يعتمد اليوم أكثر من 700 ألف من عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي على مختلف حلول خدماته المصرفية الرقمية لإنجاز معاملاتهم، ومن بين أبرز تلك الحلول منصة ADIB Direct التي تتيح للشركات الوصول إلى الخدمات المصرفية، دون الحاجة إلى زيارة أفرع المصرف، وإتمام إجراءات المدفوعات بموثوقية وأمان، حيث يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه، بتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة توفر لجميع عملائه من الأفراد والشركات عناصر الملاءمة والراحة والأمان.

وتُعد «ADIB Direct»، المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الشركات، منصة خدمات مصرفية رقمية مبتكرة توفر للعملاء من الشركات محفظة من الحلول المصرفية عبر واجهة مبسطة وموحدة، بما فيها إدارة النقد وتوقعات التدفقات النقدية وخدمات تحويل العملات الأجنبية.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أطلق العديد من المبادرات الرقمية من بينها، إتاحة خاصية فتح الحسابات عن بُعد وبشكل رقمي من خلال نظام التعرف على الوجه المرتبط ببيانات حكومة دولة الإمارات.

ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوفر هذه الخدمة. كما أطلق الدردشة المصرفية لخدمة العملاء في دولة الإمارات، عبر تطبيق واتس آب، لتوفير استجابة فورية على الاستفسارات العامة للعملاء، فيما يخص الحسابات والأرصدة.

كما قدم المصرف أكشاك الخدمات الرقمية التي حملت اسم «الصراف الذكي»، وهي قادرة على تقديم خدمات طوال أيام الأسبوع، تعادل ما يقدمه فرع صغير، بما يسمح للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي لا تتوفر عادة من خلال أجهزة الصراف الآلي التقليدية، مثل الحصول الفوري على بطاقة مصرفية شخصية وتحديث تفاصيل الحساب.

وكان للشباب نصيب من التحولات الرقمية للمصرف، حيث أطلق مبادرة «أموالي» التي توفر لهم خدمات ومنتجات مصرفية، تمكنهم من إجراء معاملات مصرفية كاملة تتوافق وتفضيلاتهم الرقمية، والتي لا تتضمن إجراءات ورقية أو الحاجة إلى زيارة أحد فروع المصرف.

بالإضافة إلى ذلك، سعى مصرف أبوظبي الإسلامي إلى تطبيق تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الروبوتية لفحص عمليات التحقق وأتمتة عمليات معينة. ك

ما أطلق أخيراً بوابة إلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات الذكية، والتي تتيح لمطوري التقنيات المالية استخدام واجهة برمجة التطبيقات التابعة للمصرف لتطوير التطبيقات الخاصة بهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز