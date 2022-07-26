دبي للاستثمار تعزز مكانتها في صناعة الصلب بإنتاج 850 ألف طن من الفولاذ

المصدر: دبي - البيان

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أكملت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، التي تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لدبي للاستثمار، بنجاح 25 عاماً في مجال أعمال الصلب، حيث ساهمت في تعزيز محفظة أعمال دبي للاستثمار في قطاع صناعة الصلب في مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ويأتي الاحتفال باليوبيل الفضي للشركة ليؤكد نجاحها في مواكبة الطلب المتنامي على منتجات الصلب، إذ انتجت الشركة 850 ألف طن من الفولاذ تم استخدامها في 6200 مشروع في أكثر من 50 دولة. تمتد مرافق الشركة على مساحة 140 ألف متر مربع بطاقة تصنيع سنوية تزيد على 75 ألف طن.

وقال عبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي لقسم شركات مواد البناء في شركة دبي للاستثمار: «إنه إنجاز مميز لشركة دبي للاستثمار تحقق من خلال شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية التابعة لها، والتي نافست بشكل رائع في قطاع صناعة الصلب على مدى 25 عاماً. ويعد توسع الإمارات لأنظمة المباني الحديدية في تصدير منتجاتها جزءاً من استراتيجية النمو المدروس والقوي لتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز المرونة وتحسين القدرة التنافسية. خلال الـ 25 عاماً الماضية، ركزت دبي للاستثمار على الاستفادة من الابتكار والموارد لتنفيذ أفضل الممارسات في التصنيع مع التركيز على تحسين الإنتاجية وتحسين سلسلة التوريد واعتماد التشغيل الآلي لعملياتها لتقديم الخدمة على النحو الأمثل في السنوات المقبلة».

ومنذ تأسيسها تحافظ الإمارات لأنظمة المباني الحديدية على معايير إدارة جودة صارمة عبر أنظمتها وعملياتها الداخلية. وقد حصلت الشركة على شهادة الأيزو (9001) لعام 2015، وشهادة الأيزو (14001) والأيزو (45001) لعام 2018، وشهادة علامة الجودة والصحة والسلامة البيئية (سي إي) من الاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيف شدياق، المدير العام لشركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية: «تقوم الإمارات لأنظمة المباني الحديدية بالتوسع في مناطق خارج الشرق الأوسط، وتستفيد من سمعتها كواحدة من الشركات المصنعة الرائدة لهياكل الفولاذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أعمالنا في الإمارات ودول المنطقة، يتم تصدير أكثر من 40٪ من منتجاتنا إلى أسواق أفريقيا وآسيا التي تعدّ أسواقاً مربحة لأعمال الصلب. لقد وضعنا خطط عمل استراتيجية لتوسيع واستكشاف هذه الفرص ونتوقع أن تتوسع أعملنا بأكثر من 75٪ في هذه المناطق في العامين المقبلين».

يتم استخدام التقنيات المتقدمة عبر برامج التصميم والرسومات في مصانع الشركة بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية من قبل فرق الهندسة والمشروعات في جميع مراحل عملية التصنيع بدءاً من عمليات قطع وثقب الصلب والتركيب واللحام حتى خطوط الطلاء. كما تم تنفيذ أنظمة عمل وتشغيل لتعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقليل هدر المواد وخفض التكاليف التشغيلية وتبسيط العمليات.

وعلى مدار سنوات، استقطبت الإمارات لأنظمة المباني الحديدية عملاء مخلصين، من خلال العديد من مشاريع البناء العالمية المرموقة التي تعتمد على الفولاذ. وتتكون محفظة مشاريع الشركة من المباني الشاهقة والمطارات والسكك الحديدية والمترو ومحطات الطاقة والمصافي وهياكل النفط والغاز والمصانع والجسور واللوجستيات ومراكز التوزيع والمستودعات والمتنزهات الترفيهية ومزارع الدواجن، ومصانع الألبان، ومواقف السيارات، وغيرها.

تمكنت الشركة من تأسيس مكانة كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأفريقية مثل الجزائر وليبيا وأثيوبيا وساحل العاج وغانا ونيجيريا وموريتانيا والسنغال ومالي وكينيا وغيرها وعبر الأسواق الآسيوية مثل أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وباكستان، على سبيل المثال لا الحصر.

وتواصل الشركة خططها للتطور والمساهمة في منتجات «صنع في الإمارات العربية المتحدة»، وبالتالي تعزيز قطاع التصنيع.

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