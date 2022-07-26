«سيتي» و«الاتحاد للطيران» يتبنيان حل الوديعة المستدامة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أصبحت شركة الاتحاد للطيران أول عميل يتبنى حل الوديعة المستدامة من مجموعة «سيتي» المصرفية في سوق أبوظبي العالمي. ومن شأن حلول الودائع التي طرحتها «سيتي» مؤخراً أن تدعم جهود شركة الطيران في استثمار الأموال الفائضة كجزء من أجندة الاستدامة الخاصة بها.

وستتمكن شركة الاتحاد للطيران من الاستفادة من حلي الودائع الجديدين من «سيتي»، وهما، حل الوديعة المستدامة لأجل والودائع المستدامة متوسطة أجل الاستحقاق، اللذين يوفران عوائد تنافسية ويستندان إلى أطر السندات الخضراء والاجتماعية، وهو ما يدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقالت إليسار فرح أنطونيوس، الرئيس التنفيذي لـ«سيتي» في دولة الإمارات ورئيس مجموعة «سيتي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من دواعي سرورنا أن نبرم هذه الشراكة مع الاتحاد للطيران لتصبح أول عميل لدينا يودع الأموال باستخدام حل الودائع المستدامة من «سيتي» في سوق أبوظبي العالمي، وتستكشف طرقاً جديدة ومبتكرة لدعم أهداف الاستدامة.

سيتم تخصيص الأموال المستثمرة في الودائع لتمويل أو إعادة تمويل الأصول في محفظة مشاريع التمويل الأخضر و/‏‏أو التمويل الاجتماعي المؤهلة. ويرتكز هذا التخصيص إلى المعايير المنصوص عليها في إطار سيتي للسندات الخضراء، وإطار التمويل الاجتماعي وإطار السندات الاجتماعية للسكن الميسور التكلفة.

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