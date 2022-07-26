إقبال واسع على التسوق في يوم التخفيضات الاستثنائية

المصدر: دبي - بشار باغ

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شهد قطاع التجزئة أمس إقبالاً واسعاً من قبل المتسوقين لاقتناص التخفيضات الاستثنائية التي تم طرحها خلال يوم واحد في أكثر من 25 مركزاً للتسوق في كافة أنحاء دبي، وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات الموسم الخامس والعشرين من مفاجآت صيف دبي.

وقامت العديد من المتاجر والعلامات التجارية المشاركة في فعاليات يوم التخفيضات الاستثنائية بتقديم عروض حصرية وتخفيضات كبيرة ليوم واحد فقط، وبذلك تواصل مفاجآت صيف دبي طرح تخفيضات خاطفة وعروض متنوعة على الأزياء والمفروشات المنزلية والخارجية والعطور ومستحضرات التجميل والبصريات والذهب والمجوهرات والإلكترونيات، كما تشمل التخفيضات أهم المتاجر الكبرى والسوبر ماركت.

كما طرحت مراكز التسوق التابعة لشركة «إعمار» لإدارة مراكز التسوق فرصة للاستفادة من العروض والخصومات التي تصل نسبتها إلى 90% على سلسلة ضخمة من متاجر البيع وأشهر العلامات التجارية، وتضمنت التخفيضات مجموعة متنوّعة من الصفقات والعروض الترويجية لمدّة يوم واحد فقط، بهدف تقديم تجربة تسوق متميزة لجميع الزوار في كل من: «دبي مول»، و«دبي هيلز مول»، و«دبي مارينا مول»، وذلك في إطار الفعاليات والأنشطة التي تقام خلال مفاجآت صيف دبي، فعالية التسوق الصيفية الأضخم، بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاقه.

وشملت قائمة العلامات التجارية المشاركة في الفعالية والمتواجدة ضمن مراكز التسوّق الثلاثة، كلاً من: «1915 من أحمد صديقي»، و«أكسيوم»، و«أبيركرومبي كيدز»، و«بالمان»، و«كيكو»، و«كلاركس»، و«كريت أند باريل»، و«شانتيل»، و«مركز دبي للبصريات»، و«إي سيتي»، و«هوليستر»، و«جاشنمال»، و«كيه لين»، و«لوف موسكينو»، و«مونسون كيدز»، و«بيير كاردان»، و«بوما»، و«أحمد صديقي وأولاده»، و«تايبو»، وغيرها الكثير.

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