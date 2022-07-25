"نخلة جميرا".. موطن الأرقام القياسية العالمية

المصدر: وام

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تمكّنت "نخلة جميرا" التابعة لشركة نخيل من تعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميّزة داخل إمارة دبي بفضل محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه.

وأكد عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة "نخيل"، أن "نخلة جميرا" في دبي موطن الأرقام القياسية العالمية ووجهة للتميّز في جميع الفنون وآخرها عالم فنون الطهي، من خلال برنامج التقدير والمكافأة المُقدم من "دليل ميشلان دبي" .وأوضح أن نخيل تواصل توسيع مجالاتها وتقديم مفاهيم جديدة تحطّم الأرقام القياسية التي تميّز دبي كوجهة تتمتع بشهرة عالمية، حيث تضم الكثير من المزارات الترفيهية ومنها: تجربة "ذا نيكست ليفيل"، حيث يشكل هذا المعلم الحديث الذي يعتبر امتداداً لـ"ذا ڤيو"، مكاناً مثالياً لاستنشاق الهواء النقي، إذ يقع على ارتفاع 250 متراً فوق سطح الأرض، ما يجعله أعلى نقطة في "نخلة جميرا"، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته ذا ڤيو آت ذا بالم، علاوة على الإنجاز الهندسي "نخلة جميرا".

ولفت خوري، إلى حصول مطاعم نخلة جميرا علي تصنيفات عالمية مع احتضان ذي بوينت الذي يضم نافورة النخلة أكبر نافورة في العالم، ومع انضمام أربعة مطاعم فئة نجمة واحدة ومطعمين من فئة النجمتين وآخر حائز على جائزة "بيب جورماند" ..إلى النسخة الافتتاحية من "دليل ميشلان دبي" للعام 2022. كما تمّت تسمية أربعة منافذ للمأكولات والمشروبات في "نخلة جميرا" ضمن المطاعم المختارة من قبل "ميشلان".

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