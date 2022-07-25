1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 446 مبايعة بقيمة 1.07 مليار درهم، منها 70 مبايعة للأراضي بقيمة 261.85 مليون درهم و376 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 803.87 ملايين درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 168.99 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 26.71 مليون درهم، و67 رهن فلل وشقق بقيمة 142.29 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 22 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 34.46 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 11 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 10 ملايين درهم.

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