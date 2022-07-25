22.206 عضوية جديدة في غرفة عجمان خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - وام

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يشهد اقتصاد إمارة عجمان نمواً لافتاً نتيجة المقومات المتنوعة والمزايا التنافسية والفرص الاستثمارية التي تمتلكها الإمارة وما توفره حكومة عجمان من تسهيلات وخدمات لتنمية القطاع الاقتصادي وتعزيز تنافسيته.

وفي هذا الصدد حققت غرفة تجارة وصناعة عجمان قفزة نوعية في مؤشرات أعداد العضويات خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو بلغ 12% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، حيث وصل إجمالي العضوية الجديدة والمجددة 22.206 عضوية لتشمل كافة أنواع الرخص «التجارية، الصناعية، المهنية، والمهن الحرة» وذلك مقارنة بـ 19.866 عضوية.

وعزا عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» هذا النمو اللافت في أعداد العضويات خلال النصف الأول من العام الجاري وانعكاساته على أعمال وخدمات الغرفة ومشاريعها المستقبلية المقدمة للمجتمع ولبيئة الأعمال في المنطقة إلى عدة عوامل من بينها الدعم الحكومي لإمارة عجمان للقطاع الاقتصادي واتساع وتطور البنية التحتية للإمارة لاسيما خلال السنوات الثلاث الماضية عبر إنشاء وإنجاز شبكة طرق متطورة في تسهيل حركة النقل والنهوض بالمناطق الصناعية.

ولفت المويجعي في هذا الصدد إلى حرص غرفة عجمان بالتعاون مع شركائها من الجهات المحلية والاتحادية على تحفيز بيئة الأعمال وتهيئة بيئة اقتصادية خصبة لأصحاب الأعمال والمقبلين على بدء أنشطة واستثمارات جديدة، مؤكداً على سعي الغرفة الدائم إلى تطوير خدماتها بشكل يواكب تطلعات أعضائها من أصحاب الأعمال، تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة.

ونمت عضوية الرخص التجارية بنسبة بلغت 8% بإجمالي 11.671 عضوية خلال النصف الأول من العام 2022 مقارنة بـ 10.810 عضوية، كما حصلت العضوية الصناعية على نفس النسبة 8% حيث بلغ عدد عضويات الأنشطة الصناعية 683 عضوية مقارنة بـ 634 عضوية، كما ارتفعت العضوية المهنية إلى 9.500 عضوية وبنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بـ 7.802 عضوية، وزادت عضوية المهن الحرة بنسبة بلغت 42% لتصل إلى 803 عضويات خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 567 عضوية خلال النصف الأول من عام 2021.

وحول الجهود التي تبذلها غرفة عجمان لتعزيز دورها في الترويج الاقتصادي، أكد عبدالله المويجعي أن غرفة عجمان تعزز جهودها في الترويج لاقتصاد الإمارة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية عبر تنويع مشاركتها في المعارض والفعاليات الخارجية وإتاحة الفرصة لمشاركة أصحاب الأعمال تحت مظلة غرفة عجمان، إلى جانب تعزيز العلاقات الخارجية مع المسؤولين من السفارات والقنصليات والمراكز التجارية لبحث فرص زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية بين عجمان ونظيرتها من دول العالم.

ونوه إلى أن الغرفة شاركت خلال العام الجاري بوفد من مصانع الإمارة في «معرض ومؤتمر مصر للبترول» EGYPS2022 «، كما شاركت بوفد من مصانع إمارة عجمان المنتجة للعطور في معرض كوسموتيستا بالدار البيضاء.

ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان إلى أن غرفة عجمان تسعى بشكل دائم إلى تطبيق أفضل الممارسات لضمان سهولة ممارسة الأعمال والترويج للاقتصاد على المستويين المحلي والخارجي إلى جانب توفير بيئة خدمية تتميز بمرونة وسرعة الإجراءات، مشيراً إلى تواصل غرفة عجمان مع أصحاب الأعمال عبر تكثيف زياراتها الميدانية وتوفير(منصة إشعار) الهادفة إلى تعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الارتقاء بالقطاع الاقتصادي وإبداء الآراء ورصد التحديات بهدف نمو واستدامة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

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