شراكة بين «مايكروسوفت» و«ماجد الفطيم» لتمكين الشركات الإقليمية الناشئة

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مايكروسوفت عن تعاونها مع «ماجد الفطيم» لتمكين الشركات الإقليمية الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج «Launchpad»، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة الرامية إلى دعم رواد الأعمال، حيث ستوفر مايكروسوفت بصفتها شريكاً استراتيجياً في مبادرة «Launchpad» الموارد والخبرات اللازمة لدعم هذه الشركات عبر جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال جو أبي عقل الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في «ماجد الفطيم»: «نمتلك التزاماً راسخاً تجاه تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن نتطلع من خلال تعاوننا مع مايكروسوفت بكونها شريكاً رئيسياً في البرنامج إلى توحيد جهودنا المبذولة لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال، بما يضمن لهم الوصول إلى مستقبل مشرق يتسم بالازدهار، ليس فقط على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بل على صعيد كافة أنحاء المنطقة».

وتهدف مبادرة «ماجد الفطيم» التي تم الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي إلى حشد الشركاء لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة في القطاعات الاستراتيجية، وبالتالي تعزيز منظومة ابتكارية متكاملة وتحفيز التنمية الاقتصادية في آن واحد.

ومن جانبه، علق نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات قائلاً: «تفخر مايكروسوفت بالوقوف إلى جانب «ماجد الفطيم» في حملتها الرامية إلى تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو الاقتصادي. وأود التنويه بأننا نؤمن بضرورة دعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة كجزء من المسؤولية التي تقع على عاتقنا، ومن هذا المنطلق لن ندخر أي مجهود لدعمهم، وسنسخر جميع إمكاناتنا وقدراتنا لتعزيز رحلة نجاح المؤسسات المبتكرة في رحلاتها عن طريق تقديم التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس».

وفي سياق مساهمة مايكروسوفت لدعم البرنامج، ستوفر الشركة من خلال برنامجها الذي يطلق عليه «مركز رواد أعمال الشركات الناشئة» موارد تقنية تسمح للشركات الناشئة ببناء وتطوير منتجاتها. بما في ذلك إمكانية الوصول إلى منصة مايكروسوفت أزور السحابية، وكذلك استخدام كل من حل «Visual Studio Enterprise» وخدمة «GitHub Enterprise». كما ستوفر مايكروسوفت تقنيات أخرى لإتمام المهام والعمليات اليومية، مثل حزمة «Microsoft 365»، والتي تتضمن كلاً من منصتي «Teams» و«Power Platform»، والتي تشتمل على منصة «Power Apps» و«Power BI Pro» و«Power Automate».

علاوة على ذلك، ستحصل الشركات الناشئة على حق الوصول إلى منصة مايكروسوفت الخاصة بالمبيعات «Dynamics 365 Sales» وكذلك منصات مايكروسوفت الأخرى الخاصة بخدمة العملاء. بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المشاركون في برنامج «Launchpad» من التسجيل أيضاً في برنامج مايكروسوفت المخصص للبيع المشترك مع منظومة شركائها «Microsoft Co-Sell Program»، وأخيراً ستقدم مايكروسوفت الإرشادات اللازمة وجلسات استشارية تقنية للشركات الناشئة.

ويركز برنامج «Launchpad» التابع لمجموعة «ماجد الفطيم» على دعم الجهود المبذولة في مجالات تنموية رئيسية، بما في ذلك العلامات التجارية المحلية لجذب الشركات الناشئة المميزة، مع التركيز على رفع مستوى الشركات الناشئة من خلال المنتجات المبتكرة والحلول التقنية المصممة للارتقاء بتجربة العملاء.

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