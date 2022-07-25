«إنجازات» تعيّن رئيساً جديداً لقسم التكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة «إنجازات» المتخصصة في مجال التكنولوجيا بالإمارات في مجال التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، عن تعيين مارتن ييتس في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، حيث سيتولى في منصبه الجديد تعزيز الاستراتيجية الشاملة للشركة في مجال التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار وتطوير الحلول الرائدة في القطاع لدعم تحقيق أهداف خطط النمو المستمر للشركة.

ويعتمد مارتن على تجربته وخبرته، التي تزيد على ثلاثة عقود في العمل مع الجهات العاملة في المجالات الحكومية والدفاعية والمؤسسية المختصة بعمليات التحول الرقمي، في وضع خارطة طريق استراتيجية مستقبلية للشركة بهدف دفع عجلة نموّها.

وسيشرف مارتن على عروض التحول الرقمي المستدام الجديدة، التي تسعى شركة إنجازات من خلالها إلى تلبية احتياجات عملائها الحالية والمستقبلية. ولعب مارتن دوراً مهماً في تخطيط تكنولوجيا الدولة الذكية في سنغافورة، ووضع معاييرها وسياستها وتطويرها، حيث شغل مناصب مختلفة في مجالس حكومية وصناعية لمدة ثمانية عشر عاماً. كما شغل في وقتٍ سابق، منصب مؤسس ورئيس مركز التميّز السحابي التابع لجمعية الحاسبات في سنغافورة، وحصل على زمالة الجمعية تقديراً لجهوده في خدمة الدولة.

وقال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسعدنا تعيين مارتن رئيساً جديداً لقسم التكنولوجيا، ليقود مسيرة تقدّم الشركة نحو مرحلتها المقبلة من النمو وإضافة قيمة جديدة لأعمالنا، ما يسهم في تحقيق التغيير من خلال التقنيات المؤسسية الناشئة ومواصلة جهودنا لتمكين الإنجاز البشري بالاعتماد على مهاراته القيادية اللافتة وخبرته الراسخة في العديد من الشركات المبتكرة في ألمانيا وسنغافورة».

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