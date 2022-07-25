«إشراق للاستثمار» تقترب من الاستحواذ على صندوق جولديلوكس

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت إشراق للاستثمار، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن قرب الانتهاء من عملية الاستحواذ على «صندوق جولديلوكس» بواسطة إصدار أسهم جديدة. كما وتعمل الشركة على تخفيض رأس المال من 2.325 مليار درهم إلى 1.427 مليار درهم لإطفاء الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى الزيادة اللاحقة لرأس المال مقابل الاستحواذ. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في تمكين «إشراق» من زيادة ربحيتها، وتحسين سعر سهمها، وتعزيز قدرتها على تنمية أعمال قوية، بالإضافة إلى خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمي «إشراق».

أعلنت أيضاً «إشراق» عن نتائجها المالية الموحدة الموجزة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022. وعلى صعيد العمليات الأساسية، ارتفع إجمالي الأرباح للشركة الناتجة عن العمليات التجارية بنسبة 151.7٪ عن نفس الفترة -أي النصف الأول- من العام الماضي؛ في حين بلغ صافي أرباح الشركة لتلك الفترة 7.29 ملايين درهم بانخفاض قدره 59٪ على أساس سنوي وذلك نتيجة تحقيق الشركة العام الماضي أرباح أهم لمحفظتها من الأسهم العامة مقارنة بهذا العام.

وسجلت «إشراق» إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 15.6 مليون درهم مدفوعةً بأعمال التأجير والضيافة؛ حيث حققت شقق «برج ضمان» والشقق الفندقية في «نوران مارينا» معدلات إشغال بلغت 99٪ و89٪ على التوالي، وسجلت شقق «نوران مارينا» الفندقية زيادة بنسبة 70٪ في متوسط أسعار الغرف بفضل الجهود الاستباقية والاستراتيجية التي تبذلها الشركة في قطاع التأجير.

وحقق مشروع مارينا رايز - وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات للشركة في جزيرة الريم - نسبة إشغال بلغت 98٪ في الربع الثاني، مما ساهم في تعزيز الإيرادات المتكررة للشركة واستراتيجية التسييل المالي لمحفظة أراضيها. وتبحث الشركة في المزيد من فرص التطوير، بما في ذلك فرص المشاريع المشتركة، لمحفظة أراضيها الأخرى في جزيرة الريم بأبوظبي وقرية جميرا الدائرية في دبي.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «نعمل حالياً بجهد لإكمال عملية الاستحواذ على صندوق»جولديلوكس«. تماشياً مع التفويض الممنوح من قبل مساهمينا، وضعنا عجلة القيادة لتعزيز الأداء المالي للشركة وتحسين الفعالية التشغيلية. إننا متفائلون بأن هذا الاستحواذ سيسرع فرص النمو المستقبلية ويخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. كما ونتطلع إلى تقديم المزيد من التحديثات للمساهمين في الأسابيع القادمة».

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