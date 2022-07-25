مطاعم دبي تبتكر تجارب مبتكرة خلال الصيف

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مطاعم عدة في دبي عن تقديم تجارب مبتكرة خلال موسم الصيف، وأعلن «زعفران» المطعم الهندي في دبي حاصد العديد من الجوائز المرموقة، عن طرح قائمة جديدة تتميز بالمزيد من المذاقات الأصيلة المستلهمة من فنون الطهي العريقة، والنكهات المبتكرة، والأطباق الهندية الكلاسيكية التي تبعث على الشعور بالسعادة.

وتجمع القائمة الجديدة في سلسلة المطاعم الهندية الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، بين النكهات المستلهمة من المنطقة والتوابل والبهارات الغنية والمكونات الطازجة مع وصفات تقليدية رائعة، لتقديم تجربة مبتكرة في عالم المأكولات الهندية الكلاسيكية. وبالإضافة إلى التركيز على الأصناف المستوحاة من الموروث الشعبي الغني، حرص زعفران على استخدام المكونات المحلية التي تم الحصول عليها من مصادر مستدامة قدر الإمكان، للمحافظة على الأصالة في إعداد الطعام وسلامة المكونات المستخدمة.

وقال ساجيف شيلاتو، شيف العلامة، في مطعم زعفران الهندي: أردنا ابتكار قائمة تعبر عن شغفنا بالمطبخ الهندي واحتفائنا بفنون الطهي التقليدية العريقة في الهند. وتمثل قائمتنا الجديدة احتفالاً بالتنوع في أساليب الطهي في البلاد، كما تشمل مزيجاً من أشهر الأصناف الكلاسيكية التي حافظت على مكانتها مر الزمن. نسهم من خلال القائمة الجديدة في إحياء العديد من المأكولات والمكونات من خلال تقديمها في شكل جديد. إن رحلة اكتشاف النكهات الاستثنائية في زعفران أصبحت الآن أكثر تميزاً من أي وقت مضى، ونتطلع للترحيب بضيوف المطعم وتقديم القائمة الجديدة التي ستحوز على إعجابهم.

وتشمل القائمة وجبة ماهي سمرقند، المحضرة من سمكة دنيس كاملة متبلة بالزعتر والسماق وغيرها من التوابل الأخرى، والتي يتم شواؤها بالفرن، ليحظى عشاق المأكولات البحرية بوجبة شهية يجتمع فيها مزيج النكهات التي تشتهر بها المنطقة والهند. كذلك أعيد ابتكار طبق الكباب في قائمة زعفران الجديدة، مع تكا الدجاج بيلي ميرش، ولحم باتيالا تاوا، وبهوني تانجدي، وران زعفران. كما بإمكان رواد المطعم من النباتيين الاستمتاع بنكهات متميزة مع تيكي لوكنوي بالشمندر، وتكا أشاري مع جبنة بانير.

ويضم قسم الأطباق الرئيسية في زعفران تشكيلة لا غنى عنها لذواقة الطعام، وتشمل القائمة الجديدة عدداً من الأطباق الرائعة مع لمسات إبداعية تضمن إثارة إعجاب عشاق الطعام المميزين في المنطقة.

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