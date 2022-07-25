اتفاقية تعاون بين دائرة الأراضي و«سيدات أعمال عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

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وقّعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ومجلس سيدات عجمان، اتفاقية تعاون، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الطرفين، والتنسيق من أجل دعم توجه الإمارة ومساعيها للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى مختلف شرائح وفئات المجتمع.

وقع الاتفاقية كل من أحمد خلفان الشامسي المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة، والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأكد أحمد خلفان الشامسي المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة، أهمية توقيع هذه الاتفاقية، لإرساء دعائم التعاون المشترك، وتضافر الجهود من أجل توفير خدمات راقية ومتنوعة للفئات المعنية، وتعزيز سياسات الجودة، ونظم التميز التي تنتهجها حكومة عجمان، وأوضح أن الطرفين اتفقا على أهمية دعم وتشجيع سيدات الأعمال المواطنات على الاستثمار في المجال العقاري، والاستفادة من المبادرات والمشاريع التي تتبناها دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، في إطار خطتها الرامية إلى تعزيز أداء السوق العقاري، وتمكين وتأهيل الشباب الإماراتي من الجنسين، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافتهم المتعلقة بقوانين التداول العقاري.

ومن جانبها، قالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، إن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وقدرتها على تحقيق النجاحات في مختلف المجالات والتخصصات، مؤكدة أهمية توقيع اتفاقية التعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، من أجل تأهيل سيدات الأعمال، وتمكينهن لدخول السوق العقاري، وتزويدهن بالمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق النجاح، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل دعم القيادة الرشيدة، وحرصها على إشراك المرأة الإماراتية في مسيرة التقدم والازدهار.

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