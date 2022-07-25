أدنيك وأبوظبي البحرية توقعان اتفاقية رعاية لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقعت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، الجهة المُنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب والخاص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدّات صيد الأسماك، اتفاقية مع أبوظبي البحرية مدتها ثلاثة أعوام لرعاية فعاليات النسخة الرابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب والدورات القادمة من المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي في مرسى أدنيك الجديد في الفترة من 24 ولغاية 27 نوفمبر 2022.

وحضر حفل التوقيع الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها؛ والكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين؛ والكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والموظفين.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «تأتي اتفاقية الرعاية هذه تتويجاً لشراكتنا الطويلة مع أبوظبي البحرية، وتؤكّد التزامنا بالتعاون مع خبراء وقادة القطاع لتقديم تجارب سلسة لشركائنا والزوار والجهات العارضة. ونتطلع لأثرها الإيجابي على قطاع السياحة البحرية، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز عروض سياحة الأعمال في دولة الإمارات».

ومن جانبه، أكد الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية، التزام أبوظبي البحرية بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم الممرات المائية في أبوظبي، بمواصلة بذل الجهود الكفيلة بترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة بحرية عالمية.

وقال: «تتماشى اتفاقية الرعاية الموقعة مع أدنيك ومعرض أبوظبي الدولي للقوارب مع رؤيتنا الاستراتيجية وأهدافنا الرامية إلى استعراض الفرص والإمكانات الهائلة التي توفرها أبوظبي للمجتمع المحلي والدولي باعتبارها وجهةً بحرية عالمية. كما نسعى لمواصلة التعاون مع جميع الشركاء بما يضمن إرساء بيئة تنظيمية متطورة وحديثة تصب في صالح المستخدمين ومجتمع الأعمال في آنٍ معاً، إلى جانب تطوير خدمات ومرافق بحرية عالمية المستوى ما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى المساحات البحرية المحمية في الإمارة بطرق مستدامة».

وتأسست «أبوظبي البحرية» من خلال اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، لتكون مسؤولة عن تقديم خدمات بحرية متميزة وإنشاء بنية تحتية ومرافق بحرية متطورة تثري القطاع البحري في إمارة أبوظبي.

ويمنح المعرض زوّاره فرصة الاستمتاع بفعالياته الرائعة ومشاهدة القوارب واليخوت والمنتجات البحرية من دولة الإمارات والعالم. كما يجمع نخبة العلامات التجارية العالمية والخبراء في القطاع، ويوفر المنصة الأمثل لشركات الترفيه البحري لاستعراض خدماتها ومناقشة الأعمال واستكشاف فرص عقد الشراكات بما يساهم في تعزيز نمو القطاع البحري في المنطقة.

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