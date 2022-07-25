عالم مدهش يحتفل بالموسم الـ 25 من مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي- البيان

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يعود مدهش ودانة، شخصيتا دبي الأيقونيتان، إلى جمهورهما من بين أشجار المانغروف الرائعة، لينثرا أجواء المرح والمتعة بين العائلات، خلال الاحتفال بالموسم الخامس والعشرين من مفاجآت صيف دبي، الحدث الأبرز الذي يقدّم للمقيمين والزوّار فرصة الاستمتاع بعروض التسوق، وعروض المطاعم المميزة، والعديد من التجارب والفعاليات التي لا تُنسى.

ولا تكتمل أجواء الصيف الترفيهية والتعليمية دون «عالم مدهش»، الذي يطل علينا مع كل موسم من مفاجآت صيف دبي، حيث تجتمع شخصيتا مدهش ودانة يومياً منذ بداية شهر يوليو الحالي، وحتى يوم 28 أغسطس، في قاعات الشيخ سعيد وقاعة الأرينا في مركز دبي التجاري العالمي، في أجواء من المرح، والعديد من الأنشطة الفريدة والألعاب الكلاسيكية.

ولكن، كيف بدأت فكرة «عالم مدهش»؟ وكيف تطوّرت لتصبح أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام داخل القاعات في المنطقة؟ هنا، علينا العودة في رحلة عبر الزمن حتى عام 1998.

تحتفل «مفاجآت صيف دبي» بيوبيلها الفضي هذا العام، وعليه، تتميز فعاليات هذا الموسم بأجواء وإطلالة مميزة. ولكن إذا عدنا إلى بدايات المهرجان في عام 1998، حيث تم إطلاقه بهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية بدبي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة خلال أشهر الصيف، سوف نلاحظ الشوط الطويل الذي قطعه منذ ذلك الحين، ودوره البارز في ترسيخ مكانة الإمارة على الخارطة العالمية، كوجهة مفضلة للسياحة والعيش والعمل. وهكذا، انطلق المهرجان في جميع أنحاء دبي، ليقدم جدولاً ترفيهياً حافلاً بعروض الألعاب النارية، والجوائز والعروض الترويجية المختلفة، ليشكل مدينة ترفيهية داخلية صغيرة على مستوى الإمارة. ونظراً لنجاحه الباهر، كان لا بد من اختيار رمز أو شخصية، لتمثيل «مفاجآت صيف دبي» كأحد الفعاليات البارزة في دبي.

وفي عام 2000، أطلقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمسؤولة عن تنظيم مفاجآت صيف دبي، حملة صيفية جديدة، تضم شخصية مبتكرة باسم «مدهش». وكانت شخصية «مدهش» مستوحاة في الأصل من «جاك إن ذا بوكس» (jack-in-the-box)، بجسم يشبه الأكورديون، وابتسامة دائمة، ولون أصفر صيفي ساطع، وانتشرت صورة مدهش في جميع أنحاء المدينة، ونالت الشخصية شعبية متزايدة، وتغطية إعلامية مميزة.

وفيما اكتسبت مفاجآت صيف دبي نجاحاً أكبر عبر السنوات، اشتهرت شخصية «مدهش» أكثر، وزادت شعبيته، ليتم إنتاج مجموعة كبيرة من الهدايا التذكارية المستوحاة من هذه الشخصية المحببة، فأصبح بإمكان زوّار المهرجان اقتناء حقيبة عصرية أو سلسلة مفاتيح أو قلم أو تي شيرت أو كتاب أو دمية على شكل «مدهش»، أو التقاط صورهم بجوار أحد مجسّمات مدهش العديدة في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة؛ ونظراً لشهرته المتزايدة، وحاجة «مدهش» إلى عالم دائم، كان الاختيار أن يكون مقر «عالم مدهش» في كل صيف هو مركز دبي التجاري العالمي.

لم تكن بدايات «عالم مدهش» على ما هي الآن، فقد كانت النسخة المبكرة هي Fun City، إلا أن أوجه التشابه عديدة، فقد كانت الوجهة الترفيهية تضم عدة مناطق ذات طابع خاص بما فيها ركوب الخيل والألعاب المطاطية والعروض الترفيهية الحية، كما شملت مناطق للمأكولات إضافة الى العديد من سحوبات الجوائز القيمة. كما شهدت Fun City إضافة مناطق جذب جديدة في كل عام، منها حلبة للتزلج على الجليد، وقاعة سينما رباعية الأبعاد، بالإضافة إلى دوارات وسيارات التصادم، ومناطق الترامبولين المخصصة، إضافة إلى منزل الرعب والمتاهة. وباتت Fun City وجهة مثالية للعائلات في موسم الصيف على مدار شهرين.

وقد تغير موقع «عالم مدهش» أكثر من مرة، حيث انتقل إلى أرض معارض مطار دبي لعدة سنوات. أما من ناحية مساحة الوجهة، ففي عام 2005، أقيمت مدينة مدهش الترفيهية على مساحة 14 ألف متر مربع، وبحلول عام 2016 أصبحت المساحة 34 ألف متر مربع، وباتت تستقبل نحو 200 ألف زائر سنويًا.

وتماشياً مع الحفاظ على طابع التنوع والتجديد، شهد العام 2009 تغييرًا كبيرًا، حيث تم تغيير اسم الوجهة الترفيهية إلى «عالم مدهش». كما توسع نطاق الجمهور المستهدف ليشمل جميع أفراد العائلة على اختلاف أعمارهم، وتنوّعت أجندة الفعاليات ما بين أنشطة وفعاليات ومسابقات وعروض ترفيهية ومسرحية جديدة ومعارض تعليمية وتفاعلية، بهدف تلبية جميع الأذواق وأن تكون التجربة متكاملة بين المتعة والإثارة والتعلم واكتساب المهارات اليدوية.

وفي عام 2020، أعيدت صياغة شخصية مدهش من خلال أحدث تقنيات الرسوم المتحركة والمؤثرات، فاكتسب إطلالة انسيابية حديثة ودودة، ولكنه لم يتخل عن اللون الأصفر والابتسامة العريضة والخطوط المموّجة على جسده، محافظاً على مصدر إلهامه «جاك إن ذا بوكس». كما انضمت إلى مدهش شخصية جديدة، ألا وهي صديقته «دانة» الفضولية المفتونة بالعلوم والتي تبتكر الاختراعات لجعل العالم مكانًا أفضل.

واليوم، تحتفي دبي باليوبيل الفضي لـ «مفاجآت صيف دبي»، ولا تكتمل أجواء الصيف الترفيهية والتعليمية دون «عالم مدهش» الذي يطل علينا مع كل موسم من مفاجآت صيف دبي، وتجتمع شخصية مدهش مع دانة لتقديم تجربة خاصة من عالمهما في مركز دبي التجاري العالمي، حيث المرح والأنشطة الفريدة والألعاب الكلاسيكية، وغير ذلك الكثير.

يفتح عالم مدهش أبوابه طوال أيام الأسبوع، من الإثنين إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً، وحتى الساعة 10 ليلاً، بينما يفتح أبوابه أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل. ويحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على تخفيضات خاصة بقيمة 20 بالمئة عند شراء بطاقات اللعب.

وقد أعدّت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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