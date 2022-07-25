3 مناطق تتصدر أعلى عوائد الاستثمار العقاري في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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تصدرت كل من مدينة دبي الرياضية وواحة دبي للسيليكون وأبراج بحيرات الإمارات قائمة المناطق التي تحقق أعلى عوائد على الاستثمار العقاري في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تقرير حديث صادر عن موقع «بيوت» و«دوبيزل».

وحلت مدينة دبي الرياضية في المرتبة الأولى، حيث يصل متوسط العائد الإيجاري على الشقق فيها إلى 8.04 % سنوياً، فيما جاءت واحة دبي للسيليكون في المرتبة الثانية بـ7.77 % وحلت أبراج بحيرات الإمارات في المرتبة الثالثة بـ7.66 %.

ومن حيث المناطق التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار العقاري في الفلل، حلت منطقة داماك هيلز أولاً بمتوسط سنوي على الإيجارات يبلغ 6.53 % سنوياً، تليها قرية جميرا الدائرية ثانياً بـ6.17 %، فيما حلت «المرابع العربية 2» في المرتبة الثالثة بـ6.12 %.

وأظهر التقرير أن منطقة دبي مارينا حلت أولاً في المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق الفاخرة في دبي خلال النصف الأول، تليها وسط مدينة دبي ثانياً، فيما حلت نخلة جميرا في المرتبة الثالثة، وفيما يتعلق بالمناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق بأسعار مناسبة فحلت قرية جميرا الدائرية أولاً تليها الخليج التجاري ومن ثم أبراج بحيرات الإمارات.

أما المناطق الأكثر طلباً لشراء الفلل الفاخرة في النصف الأول من العام الجاري، فقد حلت المرابع العربية أولاً تليها دبي هيلز استيت ثانياً ومن ثم نخلة جميرا رابعاً، أما بالنسبة للفلل ذات الأسعار المناسبة، فقد حلت أكويا أوكسجين أولاً تليها دبي لاند ومن ثم قرية جميرا الدائرية.

وفيما يتعلق بالإيجارات خلال النصف الأول من العام الجاري، أظهر تقرير موقع «بيوت» و«دوبيزل» أن دبي مارينا حلت في المرتبة الأولى بين المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق الفاخرة في دبي، تليها منطقة وسط مدينة دبي ومن ثم نخلة جميرا، أما المناطق الأعلى طلباً على استئجار الشقق بأسعار مناسبة فتصدرتها قرية جميرا الدائرية، تليها منطقة النهدة ومن ثم منطقة بر دبي.

وحلت البرشاء أولاً كأكثر المناطق طلباً لاستئجار الفلل الفاخرة في دبي خلال النصف الأول تليها جميرا ثانياً و دبي هيلز استيت ثالثاً، فيما جاءت مردف أولاً كأكثر المناطق طلباً لاستئجار الفلل بأسعار مناسبة تليها أكويا أوكسجين ومن ثم قرية جميرا الدائرية.



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