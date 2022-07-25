10 مطاعم في «نخلة جميرا» تنضم إلى «دليل ميشلان دبي»

المصدر: دبي- البيان

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تمكّنت «نخلة جميرا» من تعزيز مكانتها كوجهة متميّزة في عالم فنون الطهي، مع انضمام أربعة مطاعم فئة نجمة واحدة ومطعمين فئة نجمتين وآخر حائز على جائزة «بيب جورماند» إلى النسخة الافتتاحية من «دليل ميشلان دبي» للعام 2022. كما تمّت تسمية أربعة منافذ للمأكولات والمشروبات في «نخلة جميرا» ضمن المطاعم المختارة من قبل «ميشلان».

فقد حصل «تريسيند استوديو» الذي تم افتتاحه حديثاً في «نخيل مول» على «نجمة ميشلان» واحدة تقديراً لما يقدمه من لائحة مأكولات تضم أفضل الأطباق المتعددة التي تتميز بالأصالة والحرفية والتي يُعدّها كبير الطهاة الشهير هيمانشو سايني. كما حاز مطعم «هاكاسان دبي» في منتجع أتلاتنس في «نخلة جميرا» و«أوسيانو» في «أتلانتس» و«تورنو سوبيتو» في «دبليو دبي» على «نجمة ميشلان»، في حين حصل مطعم «ستاي باي يانيك ألينو» في «ون آند أونلي» على نجمتي «ميشلان» نظراً لما يقدمه من أطباق فرنسية راقية. كما خطفت أربعة مطاعم أخرى الأضواء في «نخلة جميرا» بانضمامها إلى «دليل ميشلان دبي» وهي: «أكيرا باك» و«نوبو» و«سوشيال باي هاينز بيك» و«ليتل ميس إنديا».

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»: «نحن فخورون بأن نرى»نخلة جميرا«قد تحوّلت إلى وجهة للتميّز في عالم فنون الطهي، من خلال برنامج التقدير والمكافأة المُقدم من»دليل ميشلان دبي«. يعكس هذا الإنجاز صدى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وهو ما يؤكد تحوّل»نخلة جميرا«إلى وجهة فريدة من نوعها تعزز التميّز في مجال المأكولات والمشروبات من خلال تجارب تذوّق الطعام المتنوعة والنابضة بالحياة.

وأضاف خوري:»يشرّفنا أن نستضيف خمسة مطاعم حاصلة على «نجمة ميشلان» فضلاً عن حصول مطعم «ابن البحر» الواقع في «كلوب فيستا ماري» على جائزة «بيب جورماند». وبينما نمضي قدماً، سنواصل توفير بيئة يمكن لشركائنا في مجال المأكولات والمشروبات من خلالها تسليط الضوء على مطابخهم المبتكرة، بالإضافة إلى تقديم تجارب تذوّق حائزة على جوائز ولا تُنسى لزوار «نخلة جميرا».

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