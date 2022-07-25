دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق هاكاثون دبي نحو اقتصاد مبني على المواهب

المصدر: البيان

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تماشيًا مع رؤيــة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التشجيع على الابتكار واستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتحقيقًا لاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي تهدف تحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025؛ أطلقت اليوم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي هاكاثون دبي نحو اقتصاد مبني على المواهب كأول هاكاثون إماراتي مبني على المجتمع يساهم بشكل مباشر لتطوير حلول إبداعية تهدف إلى تحويل إمارة دبي إلى عاصمة ذات اقتصاد مبني على المواهب، وذلك بمشاركة وحضور كوادر مبدعة والخبراء في إمارة دبي. ويشارك في الهاكاثون مجموعة من خريجي مدرسة هارفرد للأعمال، ومجموعة من نخبة الكوادر الوطنية الذين يعملون بالقطاع الحكومي والخاص، ومجموعة أخرى من المواهب في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب حفنة من المقيميين في الإمارة لتمثيل الفئات العمرية المختلفة.

ومن المنتظر أن يشهد الهاكاثون مجموعة من الجلسات والورش التدريبية لبحث الحلول الممكنة لنمو وازدهار القطاع الإبداعي في دبي، وزيادة جاذبية الإمارة للمواهب والمبدعين وكذلك المستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في القطاع الإبداعي. وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كأفضل وجهة عالمية للمواهب. يستمر الهاكاثون لمدة 7 أيام في نسخته الهجينة حيث سيتم تطبيق جزء من الهاكاثون بشكل حضوري والجزء الآخر كمجموعة من الأنشطة بشكل افتراضي، وسيعمل المشاركون على إيجاد حلول للمحور الرئيسي للهاكاثون الذي يدور حول كيفية تحويل مدينة دبي إلى مدينة مبنية على اقتصاد المواهب. كما سيعمل المشاركون على تطوير حلول إبداعية لأربع تحديات فرعية مكثفة أخرى تتمثل في 1. كيفية استكشاف واستقطاب المواهب محليًا ودوليًا، 2.وكيفية تطوير المواهب المحلية لمصلحة إمارة دبي، 3. وكذلك كيفية الاستفادة من المواهب في قطاعات ذات أولوية، 4. وأخيرا كيفية المحافظة على المواهب ذات الأولوية.

ومن الجدير بالذكر أن هاكاثون دبي نحو اقتصاد مبني على المواهب يسعى لتحقيق عدد من المخرجات والتوصيات منها: تطوير أفكار تساهم في تحديد ملامح اقتصاد المواهب الخاص بإمارة دبي، تكوين قاعدة بيانات لأفراد موهوبين في القطاعات ذات الأولوية لدبي لأغراض الاستشارة والتفعيل عند الحاجة، وكذلك تضمين رأي سكان إمارة دبي في خطة عمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

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