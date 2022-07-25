قرب استكمال الأعمال التمهيدية وبدء الأعمال الإنشائية في مشروع "بروج 4"

المصدر: وام

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أعلنت شركة بروج للبتروكيماويات، الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، بصفتها الجهة التي تتولى إدارة مشروع "بروج 4" بالنيابة عن مالكي المشروع – شركتي "أدنوك" وبورياليس، عن إنجاز جديد في إنشاء مشروع التوسعة "بروج 4" في الرويس، تمثل بقرب استكمال مرحلة الأعمال التمهيدية في المشروع واستعداد المقاولين للبدء بالأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد خلال الشهر الجاري.

وقال سلطان زيد الشحي، مدير مشروع "بروج 4": "نحقق تقدماً ملموساً في العمل بمشروع "بروج 4"، حيث يبدأ المشروع المرحلة التالية من التطوير مع تشييد البنية التحتية التي ستتضمن إنشاء أنظمة المرافق الخدمية وأعمال الطرق والأعمال المدنية الأخرى المرتبطة بالمجمع".

وأضاف "يُعد مجمع ’بروج 4‘ أحد عوامل التمكين الأساسية في إستراتيجية أدنوك للنمو وفي خطط التنمية والتنويع الصناعي في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، ونفخر بمساهمتنا الفاعلة في برنامج "اصنع في الإمارات" خلال مراحل إنشاء المشروع، حيث سيتم تصنيع أكثر من 25% من إجمالي المواد والمعدات المستخدمة في المجمع الجديد داخل الإمارات، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن استكمال 1.5 مليون ساعة عمل آمنة منذ بدء المشروع، ومن خلال تعاوننا مع مقاولنا الإماراتي – شركة العصب للنقليات والمقاولات العامة – نتطلع قدماً إلى استكمال مرحلة الأعمال التحضيرية للمشروع بنجاح.

وباعتباره أحد الركائز الأساسية في إستراتيجية "أدنوك" المتكاملة للنمو الذكي، سيسهم مجمع "بروج 4" في مسيرة التطوير المستمرة لقطاع التكرير والتصنيع والتسويق ودعم النمو الصناعي في دولة الإمارات، وسيتم تشييد منشأة "بروج 4" الجديدة على أرض توازي مساحتها حوالي 500 ملعب كرة قدم، كما سيقوم مجمع "بروج 4" باستخدام تقنية Borstar المرخصة من بورياليس لإنتاج حلول عالية الجودة من البولي أوليفينات لتلبية الطلب المتزايد من العملاء في العديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والحلول الاستهلاكية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. كما ستساهم المنشأة الجديدة في إتاحة الفرصة أمام المصنّعين في دولة الإمارات لتعزيز مشاركتهم في مبادرة "اصنع في الإمارات" بالإضافة إلى تزويد المواد الأولية لـمنطقة تعزيز للكيماويات الصناعية التي ستساهم في تحفيز الانتقال إلى المرحلة التالية من النمو الصناعي في دولة الإمارات.

وبعد الانتهاء من إنشاء "بروج 4" وبدء تشغيله، سيساهم المجمع بإضافة 1.4 مليون طن من البولي إيثيلين إلى الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية لتصل إلى 6.4 مليون طن من البولي أوليفينات المُنتجة في دولة الإمارات، حيث يأتي هذا الإنجاز الجديد بعد مشاركة "بروج" مؤخراً في "منتدى اصنع في الإمارات" الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و"أدنوك"، وإطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية. وباعتبارها أحد رواد قطاع الصناعة في دولة الإمارات وأحد عوامل التمكين لقطاع صناعة البتروكيماويات، توفر "بروج" الدعم لسلسة الإمداد المحلية وتسهم في دعم برنامج القيمة الوطنية المضافة في دولة الإمارات من خلال الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتعزيز نمو القطاع الصناعي.

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