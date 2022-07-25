تقرير: الإمارات تزخر بفرص اقتصادية عظيمة

المصدر: دبي - البيان

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ذكرت مجلة «أتالايار» الأسبانية أن اقتصاد الإمارات يتيح فرصاً لا نظير لها للشركات والأفراد الراغبين بتحقيق النجاح التجاري. ونشرت المجلة تقريراً عن اقتصاد الإمارات بعنوان «الإمارات بلد يزخر بفرص اقتصادية عظيمة»، أكدت فيه أن الإمارات تتمتع بازدهار اقتصادي على مدى تاريخها.

وأوضحت أن هذا الازدهار يُعزى إلى الرؤية الطموحة بعيدة المدى التي سعت قيادات الدولة إلى تحقيقها منذ التأسيس، وهي نفسها الرؤيا التي آمن بها الشعب، فبات للجميع هدف مشترك واحد وهو أن تصبح الإمارات نموذجاً تحتذي به الأجيال الشابة في المنطقة والعالم، وقد كان، حيث يُقدر الناتج المحلي سنوياً بنحو 400 مليار يورو، وأضاف تقرير المجلة أن بلوغ الإمارات هذا الهدف تحقق بفضل إيمان قياداتها بالتنوع وتشجيعهم للابتكار.

وتضمن التقرير مُقابلة مع رجل الأعمال الأسباني، بورخا جريفاز، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيس ذي يو إيه إي»، المتخصصة في تقديم خدمات استشارية للشركات وروّاد الأعمال، حيث قال: «يتيح اقتصاد الإمارات فرصاً تجارية لا مثيل لها، فقد أنشأت حكومتها نظاماً بيئياً اقتصادياً يستند إلى لوائح قانونية وضريبية مواتية لنمو الشركات وروّاد الأعمال.

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