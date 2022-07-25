دبي المدينة الأكثر شعبية عالمياً للعطلات

المصدر: دبي - سيد صالح

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أشادت تقارير عالمية بدبي الوجهة الأفضل والشعبية لدى المُسافرين لغرض قضاء العُطلات، مشيرة إلى أن السهولة التي باتت تتسم بها عملية استصدار تأشيرة الإقامة في دبي تأتي في سياق صدارة الإمارات ككل لدول العالم في سهولة استصدار تأشيرات الإقامة.

وتصدرت دبي كافة وجهات العالم في الأفضلية والشعبية لدى المُسافرين لغرض قضاء العُطلات، بحسب نتائج دراسة حديثة أجرتها سلسلة فنادق «بريمير إن» البريطانية العالمية.

وأفادت «بريمير إن» بأن أسباب تفضيل المسافرين في عُطلات لدبي واختيارهم لها في الصدارة تُعزى لكون دبي وجهة مرغوبة لديهم بسبب شمسها الساطعة الرائعة، ونمط الحياة الراقي المُترف السائدة فيها، وشواطئها الساحرة، وثرائها بالمنتجعات والفنادق الفخمة، ومراكز التسوق العصرية، والمطاعم الفاخرة.

وبحسب التقرير: «أفادت البيانات بأن غالبية الأشخاص الذين يعتزمون قضاء عُطلاتهم خارج بلادهم يريدون السفر إلى الإمارات، فقد اختار المسافرون المنتمون إلى 21 دولة من أصل 136 دولة أجرينا عليها الدراسة كوجهة مُفضلة لديهم لقضاء العُطلات بها. وعلاوة على ذلك، كانت دبي هي وجهة العُطلات الأكثر بحثاً على الإنترنت من جانبهم». وأضاف: «يقصد المسافرون من كل أنحاء العالم دبي لينعموا بنمط الحياة الفخم السائد بها».

أجرت «بريمير إن» دراستها على عينة من المسافرين ينتمون إلى 21 دولة، فيما كانت المنافسة على لقب أفضل وجهات العُطلات عالمياً بين مُدُن تنتمي إلى 136 دولة.

وجاءت باريس، وبوسطن، ومدريد، وسنغافورة، ولندن، وكيب تاون، وأمستردام، وكوبنهاغن، وبوينوس أيريس، في المراكز من الثاني إلى العاشر، ضمن القائمة، على التوالي.

وكانت دبي في الأسبوع الماضي قد تصدرت الوجهات السياحية الأكثر شعبية على مستوى العالم على منصة «تيك توك» وفقاً لنتائج «مؤشر السفر 2022»، الذي قام بإعداده موقع «باونس.كوم» الأمريكي لحجز تذاكر السفر.

ونالت مقاطع الفيديو التي تحمل الوسم «هاشتاج دبي» 81.8 مليار مشاهدة عبر «تيك توك» خلال العام الماضي، لترتقي بذلك إلى الصدارة، بالمقارنة مع المركز الثاني عالمياً الذي نالته في «مؤشر السفر 2021». وبذلك، أزاحت دبي مدنية نيويورك من على صدارة المؤشر، والتي احتلتها في إصدار العام الماضي

تأشيرة دبي

ومن جهته أكد موقع «فروجال فاينينس» الأمريكي أن الحصول على تأشيرة إقامة في دبي هو الأسهل عالمياً بين تأشيرات الإقامة في كل مُدُن العالم الأخرى.

وذكر الموقع في تقريري بعنوان «لماذا تُعد عملية استصدار تأشيرة دخول دبي هي الأسهل عالمياً؟»، أن هذا المستوى من السهولة الأفضل عالمياً التي باتت تتسم به عملية استصدار تأشيرة الإقامة في دبي يأتي في سياق صدارة الإمارات ككل لدول العالم في سهولة استصدار تأشيرات الإقامة، وفقاً لنتائج استبيان «إكسبات إنسايدر، 2022» عن أفضل بلدان العالم للمقيمين، والذي أصدرته شركة «إنترنيشنز» الألمانية. وكانت نتائج الاستبيان قد أظهرت أن 83% من أفراد العينة التي شاركت في الاستبيان قد أفادوا بأن الإمارات هي الأسهل عالمياً في منح تأشيرات الإقامة. وعلاوة على ذلك، أفادت نتائج الاستبيان نفسه بأن ثلاثة أشخاص من كل خمسة أشخاص مقيمين بالإمارات أكّدوا عدم معاناتهم من أي روتين أو تأخير في إجراءات استصدار تأشيرات الإقامة الخاصة بهم.

وقال التقرير أن المقيمين بالإمارات يمتدحون كثيراً خدمات التأشيرات عبر الإنترنت، والتي أدخلتها الحكومة بُغية مزيد من تسهيل وتبسيط إجراءات استصدار التأشيرات.

وتطرق إلى أنواع تأشيرات الإقامة التي باتت الإمارات تمنحها خلال العامين الأخيرين، حيث استحدثت الحكومة أنواعاً وفئات جديدة من الإقامات، لغرض استقطاب المزيد من المستثمرين، وروّاد الأعمال، والموهوبين.

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