«إعمار» تطلق تخفيضات اليوم الواحد في مراكزها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق عن انطلاق فعالية التخفيضات الإضافية ضمن مفاجآت صيف دبي، أحد أكثر المناسبات والفعاليات ترقباً ومتعة خلال العام، إذ يوفر الحدث السنوي اليوم فرصة للاستفادة من العروض والخصومات التي تصل نسبتها إلى 90% على سلسلة ضخمة من متاجر البيع وأشهر العلامات التجارية، وذلك لمدة يوم واحد فقط.

وتتضمن التخفيضات مجموعة متنوعة من الصفقات والعروض الترويجية المذهلة الحصرية والمميزة لمدة يوم واحد، بهدف تقديم تجربة تسوق متميزة لجميع الزوار في كل من «دبي مول»، و«دبي هيلز مول»، و«دبي مارينا مول»، وذلك في إطار الفعاليات والأنشطة التي تقام خلال «مفاجآت صيف دبي»، فعالية التسوق الصيفية الأضخم، بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاقها.

وتقدم مراكز التسوق الثلاثة لزوارها أجواء احتفالية مليئة بالمرح من خلال تجربة مميزة لجميع الأفراد والمجموعات والعائلات على حدٍ سواء، فضلاً عن فرصة للفوز بمبالغ مالية قيمة عبر التسوق.

كما سيحظى ضيوف دبي مول، ودبي هيلز مول، ودبي مارينا مول، بفرصة مميزة لزيارة منصات «حديقة الصيف» التي تشهد العديد من الفعاليات التشويقية، والتي تقام في جراند أتريوم، وستار أتريوم، ودوم أتريوم على التوالي، لتوفر تجارب رقمية مذهلة ذات طابع صيفي، وتقدم لحظات جميلة وأماكن مناسبة لالتقاط أروع الصور ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الألعاب التفاعلية، وأنشطة متنوعة تركز على الاستدامة وطرق دمجها في كل جوانب الحياة.

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