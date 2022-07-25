«إكسبو 2020 دبي» أفضل معرض سياحي عربي

المصدر: صلالة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز معرض «إكسبو 2020 دبي» بجائزة أفضل معرض سياحي عربي ضمن جوائز أوسكار الإعلام العربي السياحي للعام 2022، التي انطلقت في ولاية صلالة بسلطنة عمان الأحد ضمن فعاليات المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث، الذي ينظمه المركز العربي للإعلام السياحي، وجاء الفوز بعد تقييم من لجنة تحكيم متخصصة، ثم التصويت الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للجوائز على شبكة الإنترنت، وقد وصل التصويت هذا العام إلى أكثر من 1.5 مليون مشارك.

ويهدف المنتدى لدعم قطاع التراث والسياحة للنهوض ودعم سبل التسويق له، باعتباره رافداً للاقتصاد في ظل ما تمر به الدول من تحديات اقتصادية.

حضر المنتدى خبراء ومتخصصون من 10 دول عربية من بينها مصر والسعودية والإمارات والأردن والسودان إلى جانب سلطنة عمان.

وخلال حفل الافتتاح جرى تكريم الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام العربي السياحي للعام 2022، بحضور مروان بن تركي آل سعيد محافظ محافظة ظفار العمانية، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء المصرية، والأميرة دانا فراس سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة.

شراكة

وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي: يأتي تنظيم المنتدى لإيجاد شراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والخاصة العاملة بقطاع التراث والسياحة للنهوض بهذا القطاع وتعزيز سبل التسويق والترويج في ظل ما تمر به جميع الدول من تحديات اقتصادية، إلى جانب كون قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الواعدة في الرؤية المستقبلية لكل دولة.

وأضاف اليحيائي: نهدف إلى تعزيز الخطط السياحية بين الدول العربية، وإبراز المعالم السياحية والتراثية في كل دولة، بما يسهم في رفع معدلات السياحة العربية.

دعم

وقال مصطفى عبد المنعم الأمين العام للمركز العربي للأعلام السياحي: إن المركز حريص على تنظيم جوائز «أوسكار الإعلام السياحي العربي» لدعم الحركة السياحية في الدول العربية وتسليط الضوء على المدن السياحية البارزة أو التي تحقق تطوراً ملحوظاً في مجال خدمات السياحة وجذب السائحين إلى جانب دعم القطاع الفندقي في الدول العربية وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

وأضاف: تتويج الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي جاء بعد تقييم من لجنة تحكيم متخصصة ثم التصويت الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للجوائز على شبكة الإنترنت، وقد وصل التصويت هذا العام إلى أكثر من 1.5 مليون مشارك.

وفاز خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، بلقب شخصية العام السياحية، ونال لقب شخصية رجل التراث والآثار العربي عالم الآثار المصري زاهي حواس.

وفازت هيئة السياحة السعودية بلقب أفضل حملة ترويجية سياحية حكومية عربية، عن حملة «روح السعودية»، وفازت مدينة «العلمين» في مصر بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية، بينما فازت صفحة «حلاوة مصرنا» بجائزة أفضل حساب يهتم بالسياحة العربية على «فيسبوك».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز