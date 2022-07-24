المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في برنامج «بطاقة إسعاد»، بهدف تزويد موظفي «تريندز» ببطاقة إسعاد التي تصدرها شرطة دبي، وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات، إلى جانب 92 دولة حول العالم.

وقد وقّع المذكرة من جانب «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، ومن جانب شرطة دبي منى محمد العامري المدير العام لمركز بطاقة إسعاد، بحضور عدد من موظفي الجانبين، إذ تأتي المذكرة ضمن جهود المركز الموصولة للارتقاء بجودة الخدمات التي يوفرها لفريق عمله، كما تأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وبناء المشاريع المشتركة وتعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والأهداف العامة للجانبين.

وقال الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات إن التعاون بين «تريندز» و«إسعاد» وحصول موظفي المركز على هذه البطاقة الرائدة ينسجم وخطط ومبادرات المركز الهادفة للارتقاء بمعدلات الرضا والسعادة لدى فريق العمل وأسرهم، التي تتبناها إدارة الاتصال الحكومي في «تريندز» ممثلة بوحدة «إسعاد العاملين والمتعاملين»، وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي ومركز بطاقة إسعاد الاجتماعي المميز على إتاحة «برنامج إسعاد» لموظفي «تريندز».

وأشار العلي إلى أن تعزيز التعاون والتنسيق بين المراكز البحثية والمؤسسات المجتمعية يمثل جزءاً أصيلاً من رؤية «تريندز» البحثية والمعرفية التي تستشرف المستقبل وتشارك في صنعه بمختلف حيثياته، كما أنها تشكل فرصة للمساهمة في إطلاق العديد من المبادرات والخدمات التي تعزز المسؤولية المجتمعية وقيم الشراكة المؤسسية وأنماط الحياة الإيجابية، بما يوفر بيئة عمل جاذبة ومنتجة.

بدورها، أكدت منى العامري أن توقيع المذكرة يُعد بداية تعاون وشراكة فعالة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، نحو آفاق واسعة من العمل المشترك، مضيفة أن هذا التعاون البنّاء، والذي سيثمر عن منح موظفي المركز بطاقة إسعاد سيؤدي إلى تحقيق السعادة للموظفين وينعكس إيجابياً على مضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، ويؤدي بالضرورة إلى تقديم خدمات جيدة لشركائهم.

وأشارت العامري إلى أن انضمام موظفي «تريندز» إلى قائمة المستفيدين من بطاقة إسعاد يعكس السمعة الممتازة التي وصلت إليها البطاقة، مؤكدة أنهم مستمرون في البحث عن احتياجات الموظفين وعائلاتهم وتلبيتها، والسعي إلى توفيرها للوصول إلى أعلى مؤشرات السعادة والرضا، والمساهمة في إسعاد المجتمع بمختلف شرائحه.

وتتيح مذكرة التعاون انضمام مركز تريندز للبحوث والاستشارات إلى برنامج «إسعاد»، وسيتم تزويد العاملين في المركز بالبطاقة، وكذلك إشعارهم بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي وموظفو الجهات الأخرى المنضمة إلى برنامج «إسعاد».

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