«أوف ذا هووك» يتوسع في الإمارات بافتتاح فرعه الـ 12 برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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يعتزم «أوف ذا هووك»، مطعم المأكولات البحرية الصديق للبيئة الرائد في الإمارات، والذي يستلهم أطباقه من المطبخين الأمريكي والفرنسي، مزيداً من التوسع في الإمارات الشمالية، وذلك بافتتاح فرعها الــ 12 في رأس الخيمة.

وأقيم افتتاح كبير لأحدث فروع «أوف ذا هووك» في رأس الخيمة، والذي يقع في «منار مول»، إحدى وجهات التسوق الرائدة في الإمارة، وذلك يوم السبت الموافق الــ 23 من يوليو. وستتولى «بولز أفينيو»، وهي ثاني امتيازات «أوف ذا هووك»، تشغيل المطعم الجديد.

ويُعد فرع «أوف ذا هووك» في «بولز أفينيو» علامة فارقة، كونه أول فرع للمطعم يتكامل مع الطبيعة، حيث يقع بالقرب من أشجار القرم، والتي تُعد وجهة سياحية متميزة تشتهر بها رأس الخيمة.

وقال رولي بروكاليز، الشريك المدير لدى «أوف ذا هووك»: «إننا ملتزمون بتقديم تجربة لا تنسى لكلٍ من روادنا المخلصين أو من يرغبون بتجربة تشكيلة جديدة من الأطباق. وفي الوقت نفسه، لا نرغب باقتصاد هذه التجربة على لائحة أطباقنا فقط، وإنما نرغب بأن يخوض روادنا تجربة ساحرة مع الطبيعة. وتتيح لهم رأس الخيمة جواً مثالياً لهذه التجربة».

وأضاف بروكاليز: «نفخر بافتتاح أحدث فروعنا في هذا الموقع المستلهم من الطبيعة، وهو يتفق مع فلسفتنا التي تركز بالدرجة الأولى على العائلة. ويتيح هذا الموقع لروادنا الاتصال ليس فقط ببعضهم البعض، بل وإنما أيضاً بالطبيعة وإدراك سحرها، بينما في الوقت نفسه يتمتعون بالسعادة التي نقدمها لهم من خلال أطباقنا».

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