إعمار تطلق تخفيضات اليوم الواحد غداً في مراكز تسوقها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق عن انطلاق فعالية التخفيضات الإضافية ضمن مفاجآت صيف دبي، أحد أكثر المناسبات والفعاليات ترقباً ومتعة خلال العام، إذ يوفر الحدث السنوي لمدة يوم واحد فرصة للاستفادة من العروض والخصومات التي تصل نسبتها إلى 90% على سلسلة ضخمة من متاجر البيع وأشهر العلامات التجارية، وذلك في يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022.

وتتضمن التخفيضات مجموعة متنوعة من الصفقات والعروض الترويجية المذهلة الحصرية والمميزة لمدة يوم واحد فقط، بهدف تقديم تجربة تسوق متميزة لجميع الزوار في كل من «دبي مول»، و«دبي هيلز مول»، و«دبي مارينا مول»، وذلك في إطار الفعاليات والأنشطة التي تقام خلال «مفاجآت صيف دبي»، فعالية التسوق الصيفية الأضخم، بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاقها.

وتضم قائمة العلامات التجارية المشاركة في الفعالية والمتواجدة ضمن مراكز التسوق الثلاثة، كلاً من «1915 من أحمد صديقي»، و«أكسيوم»، و«أبيركرومبي كيدز»، و«بالمان»، و«كيكو»، و«كلاركس»، و«كريت أند باريل»، و«شانتيل»، و«مركز دبي للبصريات»، و«إي سيتي»، و«هوليستر»، و«جاشنمال»، و«كيه لين»، و«لوف موسكينو»، و«مونسون كيدز»، و«بيير كاردان»، و«بوما»، و«أحمد صديقي وأولاده»، و«تايبو»، وغيرهم الكثير.

وتقدم مراكز التسوق الثلاثة لزوارها أجواء احتفالية مليئة بالمرح من خلال تجربة مميزة لجميع الأفراد والمجموعات والعائلات على حدٍ سواء، فضلاً عن فرصة للفوز بمبالغ مالية قيمة عبر التسوق.

كما سيحظى ضيوف دبي مول، ودبي هيلز مول، ودبي مارينا مول، بفرصة مميزة لزيارة منصات «حديقة الصيف» التي تشهد العديد من الفعاليات التشويقية، والتي تقام في جراند أتريوم، وستار أتريوم، ودوم أتريوم على التوالي، لتوفر تجارب رقمية مذهلة ذات طابع صيفي، وتقدم لحظات جميلة وأماكن مناسبة لالتقاط أروع الصور ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الألعاب التفاعلية، وأنشطة متنوعة تركز على الاستدامة وطرق دمجها في كل جوانب الحياة.

كما يحظى الضيوف في «حديقة الصيف» بدبي مول حصراً بفرصة للفوز بأكبر صفقة لهذا العام، وذلك من خلال تسجيل إيصالات الشراء بقيمة 500 درهم أو أكثر ليحصلوا على فرصة للفوز بجائزة أسبوعية قدرها 25.000 درهم، والجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي.

كما يمكن لأعضاء برنامج U من إعمار مضاعفة نقاط U من إعمار الخاصة بهم خمس مرات على المشتريات التي تزيد على 100 درهم إماراتي في دبي هيلز مول ودبي مارينا مول.

لمزيد من التفاصيل وللحصول على القائمة الكاملة للعلامات التجارية المشاركة في فعالية التخفيضات الإضافية ضمن مفاجآت صيف دبي، في دبي مول ودبي هيلز مول ودبي مارينا مول، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالمراكز التجارية أو تنزيل تطبيقاتها.

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