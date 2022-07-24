25 مركزاً للتسوق تحتفل بيوبيل مفاجآت صيف دبي الفضي غداً بتخفيضات استثنائية

المصدر: دبي - البيان

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تزداد فرص التسوق خلال الموسم الخامس والعشرين من مفاجآت صيف دبي وخصوصاً مع الإعلان عن المزيد من العروض الترويجية والتخفيضات الاستثنائية التي تصل إلى 90% على أهم العلامات التجارية الرائدة، وذلك حصرياً يوم غد الإثنين 25 يوليو في أكثر من 25 مركزاً للتسوق في كل أنحاء دبي.

اغتنموا الفرصة خلال مفاجآت صيف دبي، حيث تقدم منافذ البيع بالتجزئة المشاركة عروضاً حصرية مذهلة ليوم واحد فقط، تشمل تخفيضات خاطفة وعروضاً مذهلة على الأزياء والمفروشات المنزلية والخارجية والعطور ومستحضرات التجميل والبصريات والذهب والمجوهرات والإلكترونيات، كما تشمل التخفيضات أهم المتاجر الكبرى والسوبر ماركت.

الملابس والأزياء

احصلوا على أجمل الإطلالات واغتنموا تخفيضات مغرية على مجموعة كبيرة من علامات الملابس الجاهزة. تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على مجموعات مختارة في متاجر ماكس اند كو (Max & Co) ولانسيل Lancel وتي ام لوين (T M Lewin) وبول أند شارك (Paul & Shar) وبورش ديزاين (Porsche Design) وكالفيين كلاين Calvin Klein، وري (Reiss). هذا بالإضافة إلى تخفيضات بنسبة 70 إلى 75% على مجموعات مختارة في كل من اليساندرو ديل اكوا Alessandro Dell Acqua، ولويس فيرود Louis Feraud، وجيانفرانكو فيري (Gianfranco Ferre)، وبالمان (Balmain) وبي 1 (B1) وبييركاردان (Pierre Cardin) وآيزون (Aizone) وأسبيسي (Aspesi) ضمن الفروع المشاركة. كما يمكن التسوق من متاجر هولستر (Hollister) أو ابيركرومبي & فيتش (Abercrombie & Fitch) وشراء قطعة والحصول على الثانية بنصف السعر.

وعند زيارة فورايفر 21Forever 21 وأنوتا Anotah ورانجلر Wrangler وLee Jeans لي جينيز يمكن الاستفادة من تخفيضات من 25 إلى 75% أو تخفيضات من 25 إلى 70 % في متاجر أرو Arrow و اتيرنتي Eternity. وسيحظى المتسوقون بعرض 40 % خصومات على كافة المنتجات عند التسوق لدى آيروبوستال (Aeropostale).

كما تقدم متاجر ريجال للتجارة (Regal Trading) و ريجال للملابس (Regal Garments) تخفيضات من 25 إلى 90 % ضمن الفروع المشاركة في العروض. كما يمكن الاستفادة من خصومات 30 إلى 50 %في لوف موسكين (Love Moschino)وكنالي Canali و في كونسيبت V Concept.

الأحذية والإكسسوارات

تلبي متاجر الأحذية المشاركة كافة الاذواق لكافة المناسبات وخيارات المتسوقون حيث يقدم شو كينج (Shoe King) بتخفيضات من 25 إلى 90 بالمئة خلال مفاجآت صيف دبي. وهناك عرض يصل إلى 90 %على مجموعات مختارة في كيبلينج (Kipling) و بالي (Bally) و كلاركس (Clarks)و سانتوني (Santoni)، أو تخفيض بنسبة 30 إلى 70 في المائة في كل من اكسسورايز (Accessorize) وانجلز من اكسسورايز (Angles By Accessorize) ومونسون اكسسورايز (Monsoon Accessorize)للحصول على أحدث صيحات الموضة الصيفية. توجهوا إلى تومز (TOMS) وهش بابيس (Hush Puppies)و ناين وست Nine West وديون لندن Dune London للحصول على خصم يصل إلى 40 في المائة على منتجات محددة، بينما تقدم سي سي سي للأحذية والحقائب CCC Shoes & Bags تخفيضات بنسبة 50 في المائة على تشكيلات محددة.

يمكن للمتسوقين اقتناء ساعة فاخرة بتخفيضات تصل إلى 50 % لدى 1915 من صديقي، وصديقي وأولاده، جيس و بوتيك جي سي. أما بالنسبة للتخفيضات الموسمية وطوال مفاجآت صيف دبي، تقدم علامة DANI by Daniel K جميع منتجاتها بعرض حصري بنسبة 50 بالمئة.

الأطفال والعناية بالطفل

تشكيلة واسعة من ملابس لأطفال خلال مفاجآت صيف دبي مع تخفيضات من 30 إلى 70 في المائة في مونسون تشيلدرن (Monsoon Children)، أو تخفيضات بنسبة 30 إلى 90 في المائة في كيدز كوتور (Kids Couture.) ولدى سمارت بيبي (Smart Baby) جميع احتياجات الأطفال بعروض من 25 إلى 70 في المائة، وقد اختارت شيكو (Chicco)عرض مجموعات بتخفيضات تصل إلى 90 في المائة.

العطور ومستحضرات التجميل

هناك فرصة كبيرة لعشاق العطور ومستحضرات التجميل لتجديد مجموعة المكياج أو اقتناء عطر جديد يتماشى مع الأجواء الصيفية المنعشة من خلال العروض المغرية والخصومات من 25 إلى 90 % التي تقدمها مجموعة من منافذ الييع بما فيها «في للعطور» (V Perfumes) و «في براند اوتليت» (V Brand Gallery Outlet)و «المخلط للعطور».

مستلزمات المنزل والأثاث

استمتعوا بتخفيضات بقيمة 90 % على مجموعات مختارة في جاشنمال (Jashanmal) لتجديد ديكور المنزل. وخيارات متنوعة لدى «ايوان مكتبي» مع تخفيضات بنسبة 25 إلى 70 بالمئة في المتاجر. كما تقدم شركة مفروشات الحذيفة تخفيضات بنسبة 25 إلى 90 % على مجموعات مختارة. وعناصر التصميم الداخلي الفريدة في كريت & باريل Crate & Barrel بخصومات من 25 إلى 70 في المائة، أو عند التسوق لدى متاجر المتحدة للاثاث United Furniture يمكن الاستفادة من تخفيضات من 30 إلى 70 %. ولدى «انتير يرز» Interiors مجموعة من العروض التي تبدأ من 35 في المائة، وصولاً إلى 60 في المائة على بعض المنتجات.

الإلكترونيات

في «اي سيتي» E City عروض على الإلكترونيات تتراوح من 25 إلى 30 % على مجموعات مختارة. وكذلك عروض التوفير عند شراء منتجات Samsung، بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 75 في المائة، وعرض يصل إلى 80 في المائة على العلامات التجارية الأخرى في Better Life. وتقدم آكسيوم صفقات خاصة على الهواتف الذكية، والإكسسوارات، ومكبرات الصوت، وبنوك الطاقة، وسماعات الرأس بين 99 إلى 249 درهم. وعند شراء جهاز تلفزيون أو الأجهزة الالكترونية المنزلية الأخرى من جاكيس للالكترونيات Jacky’s Electronics يتلقى المشتري هدية مجانية أو قسائم تزيد قيمتها كلما ارتفعت قيمة المشتريات. وفي المتاجر مزيد من المعلومات.

المتاجر والسوبرماركت

تقدم المتاجر الكبرى مثل ماي سفير My Safeer أو السفير سنتر منتجاتها بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 70 % أو يمكن التسوق في تعاونيات الاتحاد للاستفادة من عروض تصل إلى 90 بالمئة وفي متجر اكس~برشنز ستايل X Pressions Style متعدد الأقسام تخفيضات تبدأ من 25 في المائة وتصل إلى 90 في المائة.

عروض حصرية

تشمل العروض الحصرية الأخرى عرض شراء منتج والآخر مجانًا في متجر القرطاسية Typo وتخفيضات تصل إلى 90 %على منتجات مختارة لدى نظارات كريستال فيجن وCrystal Vision Optical و نظارات اتحاد فيجن. وتقدم بوما (Puma) الأجهزة الرياضية والخارجية بتخفيضات إضافية بقيمة 30 في المائة على المنتجات التي يشملها العرض، وفي Cosmos Sports تتراوح التخفيضات ما بين 25 إلى 90 %.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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