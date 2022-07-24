هيئة كهرباء ومياه دبي تدشّن 287 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال النصف الأول من عام 2022

المصدر: البيان

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في إطار جهودها لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 287 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية النصف الأول. وتركزت هذه المحطات في مناطق المركاض، وجبل علي الأولى، وسيح شعيب 2، والجداف، ومنطقة برج خليفة. وتضمن العمل على هذه المحطات 177,875 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. وتعتمد الهيئة أحدث الأدوات والتقنيات الذكية لرفع قدرة وكفاءة محطات إنتاج الطاقة وشبكات النقل والتوزيع. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 1.43 دقيقة فقط في عام 2021، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم."

من جهته أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 78 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 42,093 محطة. وتواصل الهيئة جهودها الحثيثة لمتابعة عملها كالمعتاد وفق الخطط الموضوعة مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.

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