«بلومبرغ»: «أديا» يشتري حصة أقلية في «تي إم إف جروب»

المصدر: دبي - سيد صالح

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وافق جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» على الاستثمار في «تي إم إف جروب» الهولندية للخدمات المهنية، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة. وأفادت الوكالة بأن «أديا» سيستحوذ على حصة أقلية كبيرة ومقعد في مجلس إدارة «تي إم إف جروب».

وتُقدم «تي إم إف جروب» مجموعة متنوعة من الخدمات المهنية لعملائها من الشركات، منها الإشراف على دفاتر الحسابات، وإعداد ومراقبة كشوف الرواتب، وإدارة الصناديق الاستثمارية، والتأكد من الامتثال للمؤسسات والهيئات المالية متعددة الجنسيات، وغيرها من الخدمات.

وكانت شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» لإدارة الاستثمارات الخاصة، التي يقع مقرها الرئيس في لكمسبورغ، قد استحوذت في عام 2017 على «تي إم إف جروب» بالكامل مقابل 1.75 مليار يورو «1.78 مليار دولار». وأفادت «بلومبرغ» بأنه من المتوقع أن تسجل «تي إم إف جروب» في نهاية العام الجاري نمواً في إيراداتها، بحيث تحقق رقماً لنسبة النمو مكوناً من خانتين.

وتتواتر أنباء منذ العام الماضي عن نية «سي في سي كابيتال بارتنرز» طرح أسهم «تي إم إف جروب» في اكتتاب عام أولي، إلا أن هذه الخطط تراجعت في وقت سابق من العام الجاري بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من تداعيات اقتصادية، وعليه بدأت إدارة «سي في سي كابيتال بارتنرز» تبحث عن خطط أخرى بديلة بشأن مستقبل «تي إم إف جروب».

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