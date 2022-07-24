«بريمير إن»: دبي الوجهة الأولى عالمياً للعطلات

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي كافة وجهات العالم في الأفضلية والشعبية لدى المسافرين لغرض قضاء العطلات، وذلك بحسب نتائج دراسة حديثة أجرتها سلسلة فنادق «بريمير إن» البريطانية العالمية الشهيرة.

وأفادت «بريمير إن» في سياق الدراسة أن أسباب تفضيل المسافرين للعطلات في دبي واختيارهم لها في الصدارة تُعزى لكون دبي وجهة مرغوبة لديهم بسبب شمسها الساطعة الرائعة، ونمط الحياة الراقي المُترف السائد فيها، وشواطئها الساحرة، وثرائها بالمنتجعات والفنادق الفخمة، ومراكز التسوق العصرية، والمطاعم الفاخرة.

ومن الجدير بالذكر أن «بريمير إن» أجرت دراستها على عينة من المسافرين ينتمون إلى 21 دولة موزّعة على قارات العالم الست، فيما كانت المنافسة على لقب أفضل وجهات العطلات عالمياً بين مدن تنتمي إلى 136 دولة.

وجاءت باريس، وبوسطن، ومدريد، وسنغافورة، ولندن، وكيب تاون، وأمستردام، وكوبنهاغن، وبوينوس أيريس في المراكز من الثاني إلى العاشر ضمن القائمة، على التوالي.

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