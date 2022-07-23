«غلوبال فاينينس»: دبي تقود موجة الاكتتابات في الخليج

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت مجلة «غلوبال فاينينس» البريطانية أن دبي تقود موجة طرح أسهم الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية في اكتتابات عامة أولية، والتي تشهدها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حالياً. ونشرت المجلة المتخصصة في الشؤون المالية العالمية تقريراً، أمس، على موقعها الشبكي بعنوان «المستثمرون يتدفقون على صفقات الاكتتاب العام الأولي الخليجية».

حيث رصدت فيه التوجه المتزايد من جانب دول الخليج العربي إلى إدراج شركاتها في بورصات الأسهم، وهو التوجه الذي بدأ خلال العامين الأخيرين، لكنه شهد ذروته منذ مطلع العام الجاري، مؤكداً أن قيادة هذه الذروة كانت من نصيب دبي. وأفاد التقرير بأن دول الخليج العربي مجتمعة جمعت خلال النصف الأول من 2022 نحو 11.3 مليار دولار كحصيلة لعدد 19 صفقة اكتتاب عام أولي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز