"جلوبال فاينينس": دبي تقود موجة الاكتتابات في الخليج

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية أن دبي تقود موجة طرح أسهم الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية في اكتتابات عامة أولية، والتي تشهدها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حالياً.

ونشرت المجلة المتخصصة في الشؤون المالية العالمية تقريراً أمس على موقعها الشبكي بعنوان «المستثمرون يتدفقون على صفقات الاكتتاب العام الأولي الخليجية»، حيث رصدت فيه التوجه المتزايد من جانب دول الخليج العربي إلى إدراج شركاتها في بورصات الأسهم، وهو التوجه الذي بدأ خلال العامين الأخيرين، لكنه شهد ذروته منذ مطلع العام الجاري، مؤكداً أن قيادة هذه الذروة كانت من نصيب دبي.

وأفاد التقرير بأن دول الخليج العربي مجتمعة جمعت خلال النصف الأول من 2022 حوالي 11.3 مليار دولار كحصيلة لعدد 19 صفقة اكتتاب عام أولي.

وذكر التقرير أيضاً أن دبي وحدها استأثرت بأكثر من نصف هذه الحصيلة، وذلك من خلال صفقة إدراج حصة تبلغ 6.5% في هيئة كهرباء مياه ودبي «ديوا» في البورصة، والتي جرت في ابريل الماضي، وجمعت اكتتابات بقيمة إجمالية حوالي 6.1 مليار دولار، لتكون هي صفقة الإدراج الأكبر على الإطلاق من حيث القيمة في تاريخ الإمارات، وأكبر صفقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2019.

وأضاف التقرير أن صفقة إدراج «ديوا» تلقت اكتتابات تفوق حجم الأسهم المعروضة للاكتتاب 37 ضعفا، من جانب ما يزيد على 65 ألف مستثمر محلي ودولي، من بينها شركات استثمارية عالمية مرموقة مثل «بلاك روك» و«فانجارد».

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