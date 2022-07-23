86 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي نحو 86 مليار درهم بالتزامن مع انطلاق ماراثون نتائج الشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول من العام.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.456 تريليون درهم بنهاية الأسبوع إلى 2.551 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الحالي، منها 2 تريليون للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و549.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال الأسبوع بأكثر من 7.14 مليارات درهم منها 6.07 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.06 مليار درهم في سوق دبي، وتم تداول 1.15 مليار سهم عبر تنفيذ 66 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 279 مليون درهم في الأسواق خلال الأسبوع كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.66 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.38 مليار درهم. (أبوظبي - وام)

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