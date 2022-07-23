دبي موطن العقارات الفاخرة

المصدر: دبي – بشار باغ

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تشهد دبي إقبالاً واسعاً من قبل الأثرياء من أنحاء العالم بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة، ولمواكبة هذا الإقبال يشهد القطاع العقاري في دبي تزايداً في مشاريع العقارات الفاخرة، وخصوصاً في فئة الفلل التي تتمتع بمواقع متميزة ضمن أهم معالم و«وجهات دبي» وبتصاميم مبتكرة. وتأتي فيلا تحمل اسم «ريفا ديل لوسو»، تطورها مجموعة «ألباغو» للتطوير العقاري، تجسيداً لتنامي الطلب على الفلل الفاخرة، حيث يصل سعرها إلى 140 مليون درهم، وتقع على السعفة «جي» في نخلة جميرا الأيقونية، ضمن صف المليارديرات الشهير. وزارت «البيان» هذه الفيلا الفاخرة واستعرضت ميزاتها، إذ يضم صف المليارديرات الحصري في نخلة جميرا، 13 فيلا فاخرة حالياً، تستأثر به مجموعة «ألباغو» العقارية، التي بدأت بتطوير 6 من هذه التحف المعمارية الفريدة. وتتميز هذه العقارات، التي تتراوح أسعارها بين 120 و300 مليون درهم، بأنها أفخم الفلل وأكثرها تفرداً في السوق، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي بصفتها واحدة من أرقى الوجهات السكنية في العالم. فيما يجسد تصميم فيلا «ريفا ديل لوسو» رؤية الشركة المصممة، التي تتمحور حول مواصلة الارتقاء بالمعايير العالمية ضمن شريحة العقارات فائقة الفخامة.

وتقع التحفة المعمارية المذهلة، بمساحة 10 آلاف قدم مربع، على السعفة «جي» في نخلة جميرا، وتتميز بإطلالة بانورامية خلابة على الخليج العربي، وكل من فندق «أتلانتس» ومنتجع «رويال أتلانتس» المذهلين. وتتألف الفيلا من 5 غرف نوم، و7 حمامات، وشاطئ خاص، وحوض سباحة، ومرآب فسيح لركن السيارات تحت الأرض، لتلخص معاني الراحة والرقي. وتشكل الفيلا واحدة من الفلل المحدودة التي تطورها المجموعة على نخلة جميرا، وهي مزودة بمرآب خاص للسيارات تحت الأرض يتسع لثماني سيارات أو أكثر. كما تعكس فيلا «ريفا ديل لوسو» ثمرة التعاون بين مجموعة من أبرع المهندسين المعماريين وشركات التصميم الداخلي في العالم، بمن فيهم الفنان ماسيمو كاستانيا، وشركات «سوتا» و«إنترني ديزاين إكسبيرينس» و«سي كيه آركيتكتشر» الحائزة على الجوائز. وتشكل «ريفا ديل لوسو»، أول فيلا من توقيع مجموعة «ألباغو» العقارية في صف المليارديرات في نخلة جميرا، إضافة جديدة لقطاع العقارات الفاخرة في دبي.

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