أفضل أداء نصفي لعقارات دبي في 13 عاماً

المصدر: دبي - سيد صالح

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شهد القطاع العقاري في الإمارات مستويات قياسية من النمو، حيث سجلت السوق في دبي خلال النصف الأول من عام 2022 أفضل أداء لها في 13 عاماً بإتمام 43 ألف صفقة بيع بقيمة 114.5 مليار درهم، بالمقارنة مع 27373 صفقة بقيمة 61.97 ملياراً خلال النصف الأول 2021، بحسب بيانات صادرة عن «يونيك بروبرتيز»، المتخصصة في الاستشارات العقارية.

وأفادت البيانات بأنه خلال يونيو الماضي جرى تسجيل 8800 صفقة بقيمة 22.69 مليار درهم، ما يشير إلى زيادة في المبيعات بواقع 42.6%، وارتفاع في القيمة بنسبة 55.4%، مقارنة مع الشهر ذاته من 2021. ويعكس النمو المرونة الكبيرة التي تتحلى بها الإمارات في مرحلة ما بعد أزمة «كوفيد 19».

وأوضحت البيانات أن جهود الحكومة الحثيثة وإطلاق المبادرات المختلفة لحماية سوق العقارات، التي تساهم بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أدت مجتمعة إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة من المتوقع لها أن تصل إلى 3% بنهاية العام الجاري. وتتوقع «يونيك بروبرتيز» استمرار مستويات الطلب المرتفعة في سوق العقارات السكنية في دبي خلال الأعوام القادمة.



وقال آراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يونيك بروبرتيز» في الإمارات: «واجهت سوق العقارات السكنية في الإمارات تحديات خلال مرحلة الإغلاق في ذروة «كوفيد 19»، لكنها سرعان ما شهدت بعد ذلك انتعاشاً كبيراً بتسجيل أفضل أداء لها خلال النصف الأول من العام الجاري منذ عام 2009. ويعتمد هذا التقدم الواعد على التشريعات والتسهيلات الاقتصادية الداعمة التي قدمتها الدولة، ورفع القيود الخاصة بـ«كوفيد 19»، إضافة إلى برنامج التطعيم الوطني الشامل، حيث ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم في التعافي من الجائحة».

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