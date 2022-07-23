86 مليار درهم أرباح الأسواق في أسبوع

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الماضي بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 86 مليار درهم بالتزامن مع إنطلاق مارثون نتائج الشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول من العام الجاري. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.456 تريليون درهم في نهاية الأسبوع قبل الماضي إلى 2.551 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي، موزعة بواقع 2 تريليون للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و549.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وبلغت سيولة أسواق الأسهم المحلية 7.1 مليارات درهم على مدار جلسات الأسبوع الماضي، منها 6 مليارات في أبوظبي، ونحو مليار درهم في دبي، وجرى تداول 1.1 مليار سهم، موزعة بواقع 763 مليون سهم في أبوظبي، و392 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 66096 صفقة. وصعدت الأسواق بدعم صعود الأسهم القيادية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.1%، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة تجاوزت 5% على مدار 5 جلسات.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.02% في ختام تعاملات جلسة أمس بتداولات بلغت قيمتها 202 مليون درهم، ليغلق عند 3257 نقطة مقابل 3160 نقطة الأسبوع السابق ليكسب المؤشر 97 نقطة على مدار الأسبوع الماضي ويصعد بنسبة 3.1% على مدار 5 جلسات.

وارتفع قطاع العقار نحو 4% بدعم ارتفاع «إعمار العقارية» 3.9%، و«الاتحاد العقارية» 1.3%، و«ديار» 4.7%، و«إعمار للتطوير» 6.6%، كما صعد قطاع البنوك 3.2% بدعم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3.2% و«دبي الإسلامي» 3.8%، كذلك صعد قطاع النقل 2.2% مع ارتفاع «العربية للطيران» 2% و«أرامكس» 2.5% و«الخليج للملاحة» 2%، كما ارتفع قطاع الاستثمار 4.9% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 5.5% و«دبي للاستثمار» 5%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 301 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 135 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 95 مليون درهم، وحقق سهم «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 12.4%، تلاه «إعمار للتطوير» 6.6%، ثم «دبي الإسلامية للتأمين» 6.1%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7% في ختام تعاملات جلسة أمس بتداولات قاربت 1.2 مليار درهم ليغلق عند 9660 نقطة مقابل 9187 نقطة الأسبوع السابق ليكسب المؤشر 473 نقطة ويصعد بنسبة 5.2% على مدار 5 جلسات.

وفي القطاع المالي صعد «العالمية القابضة» 2.9% و«ملتيبلاي» 4.6%، بينما نزل «الواحة كابيتال» 1.4%، وفي قطاع البنوك صعد «أبوظبي الأول» 7.4% و«أبوظبي التجاري» 12% و«أبوظبي الإسلامي» 4.6% وفي قطاع الطاقة صعد «أدنوك للحفر» 4.9% و«دانة غاز».

العالمية القابضة

تصدر «العالمية القابضة» نشاط سوق أبوظبي جاذباً 1.6 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.1 مليار درهم، ثم «ألفا ظبي» 577 مليون درهم و«ملتيبلاي» مستقطباً نحو 298 مليون درهم، فيما كان «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 23%.

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