«كولورز أوف أوبلو» تطلق منتجع «أوبلو سيلكت لوبيجيلي»

المصدر: دبي - البيان

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قامت مجموعة «كولورز أوف أوبلو» بافتتاح منتجع «أوبلو سيلكت لوبيجيلي» بجزر المالديف، الذي يتميز بشواطئه البيضاء الناعمة ومياهه الكريستالية ورفاهيته وفخامته المطلقة. كما يتميز المنتجع بموقعه الجغرافي الرائع، حيث يقع في مالي أتول على مسافة لا تبعد أكثر من 15 دقيقة فقط بالقارب السريع من مطار «فيلانا» الدولي. ويعد المنتجع مقصداً مناسباً لقضاء شهر عسل بامتياز، من هنا جاء اسم المنتجع «لوبيجيلي» بمعنى «جزيرة الحب».

وقد صممت الفلل المائية بطريقة عصرية تنبض بالحياة، ما يتيح لزوارها الاستمتاع بالمناظر الخلابة وتجربة المعيشة فوق الماء، حيث إنها واحدة من التجارب الفريدة فعلاً من نوعها، أو الفلل الشاطئية، حيث يمكن الانغماس في راحة لا مثيل لها والاستمتاع بديكوراتها الفخمة والأنيقة. وباتت الأجواء المالديفية معروفة للجميع، من حيث المياه الكريستالية والرمال الناعمة والرفاهية المطلقة والهدوء بعيداً عن ضجيج المدينة، ومع ذلك فقد تميز المنتجع بتقديم كل هذه الأجواء المالديفية بطريقة خاصة ومختلفة، وذلك من خلال إقامة مترفة مليئة بالأنشطة المتنوعة من الاستمتاع بأفخر أصناف الطعام العالمية عبر عشاء رومانسي حصري وخاص لكل زوجين، بالإضافة إلى النزهات البحرية.

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