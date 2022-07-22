22.5 ملياراً تداولات عقارات أبوظبي بالنصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل عن نتائج النصف الأول 2022 للتداولات العقارية في أبوظبي، حيث سجلت 22.51 مليار درهم تم تحقيقها من خلال 7474 معاملة شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 3568 صفقة بيع لعقارات بما قيمته 8.9 مليارات درهم، و3906 معاملات رهن عقاري بقيمة 13.61 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة التداولات في مدينة أبوظبي بـ1.8مليار درهم، تلتها جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بـ1.2 مليار درهم، واحتلت منطقة الشامخة المرتبة الثالثة بمليار درهم، وجاءت جزيرة الريم في المرتبة الرابعة بـ872 مليون درهم، فيما احتلت مدينة خليفة المرتبة الخامسة بـ310 ملايين درهم، وجاءت منطقة شاطئ الراحة في المرتبة السادسة بـ300 مليون درهم.

وأكد الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، أن الدائرة طرحت العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي.

وأضاف: حافظت أبوظبي على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري. ومع دخولنا للنصف الثاني من عام 2022، نتوقع المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية المميزة، لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في أبوظبي.

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