10.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 10.9 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1979 مبايعة بقيمة 5.13 مليارات درهم، منها 263 مبايعة للأراضي بقيمة 1.46 مليار درهم، و1716 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.67 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 167 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 130 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيل 32 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 2 بتسجيل 24 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 195 مبايعة بقيمة 297 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 133 مبايعة بقيمة 352 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 5.09 مليارات درهم منها 54 رهن أراضي بقيمة 4.26 مليارات درهم و357 رهن فلل وشقق بقيمة 834.38 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 4 مليارات درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 112 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 119 هبة بقيمة 719.57 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 196 مليون درهم وأخرى في منطقة السوق الكبير بقيمة 85 مليون درهم.

وعلى صعيد تصرفات أمس، فقد بلغت 701 مليون درهم، حيث شهدت دائرة الأراضي والأملاك تسجيل 233 مبايعة بقيمة 583.24 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 114.11 مليون درهم و217 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 469.14 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم، وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.

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