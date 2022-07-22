«التجاري الدولي» يطلق موقعاً في الميتافيرس

المصدر: دبي - البيان

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قال البنك التجاري الدولي إنه أطلق موقعاً افتراضياً له في عالم الميتافيرس ليكون أول بنك إماراتي يدخل هذا المجتمع على أرض «Decentraland»، العالم الرقمي المتكامل الذي يعتمد تقنية البلوك تشين الآمنة.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك: فخورون بأن نكون أول بنك إماراتي في دولة الإمارات وأحد الأوائل في الشرق الأوسط بتقديم تجربة الميتافيرس لعملائنا وموظفينا، والتي نعتقد أنها تجربة قوية وشهادة على دعمنا القوي وإيماننا برؤية الدولة في مجال الريادة والابتكار عالمياً.

والميتافيرس سلسلة من العوالم الافتراضية الرقمية، حيث يمكن للمستخدمين التنقل والتفاعل واكتشاف الخدمات وحتى الوصول إليها باستخدام صور أو شخصيات رمزية للمتعاملين تسمى «الآفاتار» حيث يكون هناك آفاتار خاص لكل مستخدم.

وبُني عالم الميتافيرس على التقنيات المتقدمة مثل الواقع المعزز، والافتراضي والبلوك تشين، وهي الحلقة الرئيسية التي تربط العالم المادي والرقمي معاً.

ويتماشى انضمام البنك التجاري الدولي لمجتمع الميتافيرس مع التزام دولة الإمارات القوي لبناء اقتصاد رقمي يتضمن استخدام تكنولوجيا البلوك تشين والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع المعزز في كل من بيئة الأعمال والخدمات اليومية للأفراد.

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