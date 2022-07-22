8 مليارات دولار حجم قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات 2025

المصدر: دبي - البيان

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أكد ستيفانو مارتينيلي، رئيس قطاع التجزئة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في «أمازون»، أن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يواصل ازدهاره القوي، حيث تشير التوقعات الخاصة بالقطاع إلى أنه يواصل تعزيز مكانته ليصبح مصدراً لنمو تجارة التجزئة في الدولة، وكذلك على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إننا ما زلنا نشاهد الكثير من الإمكانات المميزة وفرص النمو في هذا القطاع، ووفقاً للتقرير الأخير الصادر عن «EZDubai»، واصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات تحقيق النمو في 2021 ووصل إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا النمو 8 مليارات دولار بحلول 2025.

وأضاف: في ما يتعلق بخططنا المقبلة، نحن متحمسون لمواصلة المساهمة بدور مهم في تمكين الشركات من تعزيز حضورها والوصول إلى العملاء من خلال التسوق عبر الإنترنت، مع المحافظة على الالتزام بالابتكار بما يعود بالفائدة على عملائنا، من خلال تقديم أفضل تجربة ممكنة لهم عبر تزويدهم بالمنتجات والخدمات الجديدة والمحسنة.

وأضاف: إذا ما أخذنا برنامج «برايم» مثالاً، واصلنا منذ أن أطلقنا برنامج العضوية للبرنامج لأول مرة في الإمارات إضافة قيمة إلى البرنامج من خلال طرح مجموعة من المزايا والعروض الجديدة الحصرية بالأعضاء. وحالياً يمكن لعضوية واحدة في برنامج برايم أن تقدم الكثير من الإمكانات للأعضاء في الإمارات، مع مزايا تشمل العروض والتخفيضات الحصرية على مدار العام بما فيها يوم برايم، كما أطلقت أمازون عرضاً على خدمات أمازون المنزلية حصرياً لأعضاء برنامج برايم، يتضمن خصماً بنسبة 10% ويسري على أكثر من 95 خدمة حسب الطلب، إضافة إلى اشتراك مجاني في ديليفيرو بلس لمدة 12 شهراً، وتوصيل مجاني في اليوم نفسه وخلال يوم واحد، وتوصيل مجاني للمنتجات من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومشاهدة أو تنزيل الآلاف من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة جوائز، بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية مع خدمة برايم فيديو، إلى جانب الحصول مجاناً على الألعاب والمحتوى داخل اللعبة من ألعاب الفيديو من برايم، وغير ذلك الكثير.

أزمة الشحن

وحول تأثير أزمة الشحن العالمية على أداء «أمازون»، قال: نحن نبتكر باستمرار بما يعود بالنفع والفائدة على عملائنا وتقديم أفضل الخدمات لهم. يتمثل تركيزنا الرئيسي في ضمان تزويد عملائنا بتجربة تسوق تتميز بالسرعة والموثوقية والراحة. وتعتبر السرعة في توصيل الطرود من المجالات الرئيسية التي نتطلع باستمرار إلى تحسينها والارتقاء بها.

وأضاف: نعتمد في «أمازون» نهجاً يتمحور حول تحقيق رضا العملاء من خلال الاستثمار في الابتكار الرقمي، بدءاً من تحديد احتياجات العملاء والعمل انطلاقاً من هذا الجانب، حيث يرغب العملاء دائماً بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات تتيح لهم حرية واسعة للاختيار وبأسعار منخفضة، إضافة إلى عمليات التوصيل السريعة. ونستمر في «أمازون» في تحقيق التقدم والالتزام بالمحافظة على هذه الجوانب الثلاثة، وهو ما ينعكس دائماً بشكل إيجابي على العملاء، وقد حققنا الكثير من الإنجازات في هذه المجالات، ونتطلع لمزيد من النجاح بعد عشر سنوات من الآن.

وتابع: مع الأخذ بالاعتبار وجود بعض الاختلافات في تفضيلات العملاء في ما يتعلق بالتفاصيل، مثل المنتجات المفضلة لديهم أو خيارات التوصيل أو الدفع، تتمثل مهمتنا في تقديم عروض مصممة لتلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا، وهو ما يتم التركيز عليه من قبل فرقنا المحلية.

وقال إننا نلتزم دائماً بتقديم تجربة لا مثيل لها لعملائنا، وتزويدهم بمجموعة واسعة من الخيارات تشمل ملايين المنتجات المتوفرة حالياً عبر «Amazon.ae»، والتي تتميز بأسعار منخفضة مع عروض مذهلة خلال فعاليات التخفيضات، مثل يوم برايم، إضافة إلى خيارات الدفع السهلة، وكذلك السرعة والراحة في خيارات التوصيل، مثل التوصيل في اليوم نفسه وخلال يوم واحد.

يوم برايم

وحول أهم المزايا التي يوفرها يوم برايم للعملاء في الإمارات، قال: تنطلق فعاليات يوم برايم اليوم وتستمر 48 ساعة، وتقدم عروضاً مميزة وفرصاً لتحقيق الكثير من التوفير على مدى 48 ساعة حصرياً لأعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات عبر «Amazon.ae». ويقدم يوم برايم هذا العام آلاف العروض التي تتيح لأعضاء البرنامج الحصول على منتجات من أشهر العلامات التجارية مثل سامسونغ، بلاك آند ديكر، بوز، هيوجو بوس، أديداس، بولارويد، في مختلف الفئات، بما فيها الإلكترونيات والأزياء والتجميل ومستلزمات المطبخ والمنزل وأجهزة أمازون، وغيرها الكثير.

وأضاف: يمكن لأعضاء برنامج برايم في الإمارات الاستمتاع بعدد من العروض وفرص التوفير المذهلة خلال فعالية التسوق مع خصم يصل إلى 40% على الهواتف المحمولة والإلكترونيات، ويصل إلى 40% على الكتب وألعاب الفيديو ومنتجات أمازون بيسكس، ويصل إلى 45% على أجهزة أمازون، ويصل إلى 50% على المنتجات الأساسية ومنتجات التجميل، ويصل إلى 60% على مستلزمات المنزل والمطبخ والألعاب والرياضة، ويصل إلى 70% على منتجات الموضة، من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

ويعد «يوم برايم» فعالية حصرية لأعضاء برنامج برايم الحاليين والجدد، ويمكن لأي شخص الانضمام إلى برنامج برايم أو بدء تجربة مجانية لمدة 30 يوماً للاستفادة من عروض يوم برايم والاستمتاع بمجموعة من مزايا التسوق والمحتوى الترفيهي الأخرى، بما في ذلك عرض جديد على خدمات أمازون المنزلية يتضمن خصماً بنسبة 10% ويسري على أكثر من 95 خدمة حسب الطلب، بما فيها تأجير السيارات، وتنظيف المنزل، والعناية بالحيوانات الأليفة، وأعمال الصيانة، وغير ذلك.

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