إطلاق مبادرة لتطوير بيوت العطلات المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «فام ليفينغ»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال توفير منازل العطلات والتابعة لشركة «إف إي إم» العقارية، عن إطلاق مبادرة جديدة من نوعها في الإمارات وهي توفير بيوت عطلات مستدامة ضمن منتجع خاص في قلب المدينة المستدامة، وذلك تزامناً مع مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها إحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً.

وتعد فام ليفينغ أولى الشركات التي تطلق هذه المبادرة لتوفير بيوت عطلات مستدامة بشكل كامل دعماً للسياحة المستدامة، وذلك بعد التعاون مع شركة الوساطة العقارية التي أسست المدينة المستدامة. وقال محمد شمس المدير الإداري في «فام ليفينغ»: نهدف في هذه المبادرة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال 51 منزلاً يتم فيه استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، البصمة الكربونية المخفضة لزيادة الطاقة النظيفة، وتقنيات متطورة لتقيم كمية الطاقة التي استهلكها كل نزيل أثناء استئجار هذه البيوت المستدامة، كما ويمكن للمستأجرين التعرف على طريقة الزراعة العضوية مثل إنتاج مجموعة من المزروعات العضوية الخضراء التي توزيع مجاناً على سكان المدينة المستدامة بشكل شهري.

كما يتم أيضاً توفير عربات كهربائية للزوار يمكن استخدامها للتنقل، ولا تقتصر الخدمات على ذلك وحسب، لكن يمكن للمستأجرين أن يستمتعوا بقضاء وقتهم في مطاعم ومقاه ونواد رياضية تعتمد أيضاً على الخدمات المستدامة مثل اعتماد الأكياس الورقية الخالية من البلاستيك.

ويمكن استئجار هذه البيوت على المديين القصير والطويل وللمستأجر حرية اختيار الوحدة وحجز الأيام عبر الموقع الإلكتروني لشركة فام ليفينغ، يمكن أن تكون المدة يوماً واحداً، أو أسبوعاً أو شهوراً طويلة بحسب الحاجة مثل طلبة الجامعة القادمين من إمارة أو دول أخرى للدراسة في الإمارات.

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