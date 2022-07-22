«دبي آوتليت مول» يستعد لافتتاح التوسعة الجديدة بالربع الرابع 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «دبي آوتليت مول»، وجهة التسوق المفضلة في الإمارات، عن الاستعداد لافتتاح التوسعة الجديدة للمركز التجاري في الربع الأخير من عام 2022. وسيؤدي مشروع التوسعة الرئيسي إلى زيادة إجمالي مساحة المركز التجاري إلى 3.8 ملايين قدم مربعة، ما سيجعله أكبر مركز «آوتليت» ليس فقط في المنطقة، ولكن على مستوى العالم.

ويتماشى مشروع التوسعة مع استراتيجية العلامة التجارية لتعزيز اقتصاد قطاع التجزئة في الدولة والتزامها بتقديم تجربة تسوق متميزة للمتسوقين.

ويحتل دبي آوتليت مول موقعاً استراتيجياً عند تقاطع طريق محمد بن زايد وشارع الإمارات (طريق دبي العابر) وشارع العين، وبإمكان المقيمين في الدولة الوصول إليه بسلاسة من بعد توسعات الطرق المؤدية إلى المول من الإمارات السبع.

ويوفر دبي آوتليت مول تجربة تسوق شاملة للمتسوقين ومجموعة كبيرة من العلامات التجارية الراقية والفريدة. في الوقت الذي يصل فيه الامتداد الجديد لمرحلة التأجير والاستعداد للافتتاح المرتقب انضمت مجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية إلى عائلة العلامات التجارية الكبرى الموجودة حالياً في دبي آوتليت مول.

ونظراً لانجذاب وطلب الضيوف لهذه العلامات التجارية القادمة، فقد قرر البعض منهم افتتاح متاجرهم في دبي آوتليت مول الحالي وجاهزيتهم لاستقبال المتسوقين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي، محمد ناصر خماس: سعداء لرؤية قائمتنا من العلامات التجارية الشريكة تنمو معنا، حيث نرحب بـ New Balance وAigner وجميع العلامات التجارية الجديدة التي انضمت إلى عائلة دبي آوتليت مول. نحن ندرك المتغيرات الجديدة في عالم التسوق وعلى اطلاع على قطاع التجزئة، ونعمل دائماً لمواكبة هذه المتغيرات. ونحن متحمسون للغاية للإعلان عن جميع العلامات التجارية القادمة التي ستوجد في التوسعة الجديدة.

وستكون التوسعة الجديدة وجهة التسوق المثالية، حيث ستستضيف أيضاً عدداً من الميزات والمفاهيم الجديدة للترفيه عن الزوار من جميع الأعمار على مدار العام، مثل 117 Live Arena، التي ستكون ضمن الوجهات الترفيهية. ستوفر التوسعة أيضاً تجارب تذوق استثنائية من خلال مطاعم المأكولات والمشروبات الفريدة، مثل فارمرز ماركت والمطاعم الفاخرة. وستشمل التوسعة سينما بطراز مستحدث، وهايبر ماركت ضخماً. علاوة على ذلك، سيطلق دبي آوتليت مول مشروعاً إلكترونياً متعدد القنوات الديناميكية التي ستوفر تجربة حصرية إضافية لكل من المتسوقين وتجار التجزئة على حد سواء.

ومنذ افتتاحه في عام 2007، ترك دبي آوتليت مول بصمته بوصفه أول مركز تسوق بمنطقة الشرق الأوسط، تأسس على فكرة «التسوق القيم». ويضم أكثر من 1300 علامة تجارية وأكثر عن 240 متجراً. نجح دبي آوتليت مول في توفير خدمات التسوق القيمة في الإمارات، حيث اكتسب ثقة العلامات التجارية الفاخرة والمعروفة في جميع أنحاء العالم.

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