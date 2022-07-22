أول ظهور لماستر سري دراكشان في دبي

المصدر: البيان

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من المقرر أن يستضيف Yogi مع Lamborghini، والمنسق لبرنامج "إظهار المعجزات" برنامج التنمية البشرية الذي استفاد منه الملايين، أول نسخة من برنامج DXB.

الشخصية الخيرة المعروفة باسم يوجي، والمستشار التقني، والمعلم الروحي، والمؤثر، ومدرب التنمية البشرية، كلها ليست سوى بعض ألقاب ماستر سري دراكشان الذي يبلغ من العمر 38 عاماً.

أدار ماستر سري دراكشان أكثر من 50 حدثاً مباشراً في جميع أنحاء العالم، ومايزيد عن 100 حدثاً عبر الشبكة العنكبوتية، كما قام بتدريب أكثر من 100,000 شخص، وزاد عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي عن 35 مليون متابع.

وقد ظهر يوجي مؤخراً أمام جمهور غفير ضم حشد من المعجبين والمتابعين ليعلن عن أول إصدار له على الإطلاق من DXB من حدثه الرئيسي "Manifesting Miracles" في 22 و 23 و 24 يوليو 2022.

والجدير بالذكر أن “Manifesting Miracles” رحلة انتقالية مدتها ثلاثة أيام الهدف منها أخذ جميع المشاركين في رحلة مفصلة عن سبل استخدام الأدوات المتاحة والمعرفة لاستعراض النجاح في الحفاظ على صحة جيدة وتحقيق ثروات طائلة وإقامة علاقات ناجحة.

ماستر سري المولود في المملكة المتحدة تحت اسم إريك هو، يعتبر نفسه مليونيراً عصامياً حقق ما وصل إليه من خلال سلسلة مطاعم الخدمة السريعة التي ابتدأها في الخامسة والعشرين من عمره.

بعد فترة من المشاعر السلبية التي تمثلت في الاكتئاب والشعور بالفشل وسط عالم ملئ بالسيارات الفارهة واليخوت والقصور الفاخرة، وجد ماستر سري أخيراً العزاء وأحس بسعادة العيش من خلا مساعدة الآخرين.

وكان حبه للعطاء وإحداث التغيير في حياة الناس هو ما دفعه إلى إنشاء جمعية خيرية لمساعدة الأطفال الأيتام لعيش حياة صحية ومفيدة ومستدامة تحت مسمى "H Giving"، وهي مؤسسة خيرية لا تزال نشطة في كينيا حتى يومنا هذا.

وفي العام 2019، تمت دعوة ماستر سري إلى جبال الهيمالايا لتدريب الذهن والجسد والروح تدريباً صارماً، حيث حصد اللقب المشرف المعروف بـ"السيد الروحي" كما لقب بالاسم الجديد من قبل اليوجي الهيمالاياني الشهير "Grandmaster Akshar".

وفي الوقت الراهن، يترأس ماستر سري منظمته للتدريب على فنون العيش المعروفة باسم "Am Verse" والتي توفر منصة لملايين الطلاب في جميع أنحاء العالم، وتبث المعرفة القوية وتوفر التدريب للحصول على عقلية ناجحة وتحقيق الثروة، وفهم قانون الجذب والروحانية.

قال ماستر أكارشانا: "لا يولد كل شخص في هذا العالم متمتعاً بتكافؤ الفرص والمهارات والمعرفة لكن مع التوجيه الصحيح يستطيع الكل تحقيق العظمة والعيش حياة هادفة. يشرفني ويغمرني ذلك الحب وهذا الاهتمام الكبير الذي أبدته دبي وأهلها خلال رحلتي القصيرة، وأتطلع إلى أن أكون مرشدأ للتغيير لكل هؤلاء الذين يخططون للانضمام لي خلال نسخة "إظهار المعجزات" المقبلة في دبي".

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