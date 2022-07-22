2.88 تريليون درهم قيمة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في الربع الأول

المصدر: وام

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ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لنحو 2.88 تريليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 24.1% أو ما يعادل 559.8 مليار درهم مقارنة بتحويلات بنحو 2.32 تريليون درهم منفذة خلال الربع الأول من 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 1.76 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و1.12 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر مارس على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الربع الأول بواقع 1.154 تريليون درهم منها 699.8 مليار درهم تحويلات بين البنوك و454.4 مليار درهم تحويلات بين العملاء، فيما وصلت تحويلات شهر فبراير إلى 861.8 مليار درهم ونحو 864.7 مليار درهم لتحويلات شهر يناير 2022.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق أخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 290.74 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بارتفاع بنسبة 12.8% مقارنة بنحو 257.8 مليار درهم خلال الربع الأول من 2021.

وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.83% لتصل إلى 5.524 مليون شيك مقارنة بنحو 5.372 مليون شيك في الربع الأول من 2021.

وحاز شهر مارس على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في الربع الأول بواقع 108.03 مليار درهم موزعة على 1.991 مليون شيك، ونحو 92.02 مليار درهم موزعة على 1.797 مليون شيك في يناير، ونحو 90.69 مليار درهم موزعة على 1.735 مليون شيك في فبراير.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 45.443 مليار درهم، وتضمنت 45.442 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و1.329 مليون درهم بالعملات المعدنية.

بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 49.848 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، وشملت 49.836 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و12.062 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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