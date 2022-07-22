مفاجآت صيف دبي تواصل جذب المتسوقين

المصدر: دبي- البيان

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تواصل مفاجآت صيف دبي، والتي يتم تنظيمها من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالاً باليوبيل الفضي نجاحها في جذب المتسوقين من داخل الدولة وخارجها، عبر فعاليات مميزة وأجواء احتفالية لا مثيل لها في جميع أنحاء دبي، فضلاً عن عروض ترفيهية حية مشوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار، وكذلك في الإقامة بالعديد من الفنادق، إضافة إلى تجارب تذوق طعام فريدة، تسعد جميع أفراد العائلة.

وتقدم مفاجآت صيف دبي عروضاً مذهلة عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات، تتراوح ما بين 25% إلى 75% على منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية مفضلة على مدار 66 يوماً.

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