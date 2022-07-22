6 اشتراطات للإعلانات العقارية في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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حددت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، 6 اشتراطات يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة بالتسويق أو الترويج للعقارات عن طريق القنوات الإعلانية المختلفة بما فيها المنصات أو قنوات التواصل الاجتماعي الالتزام بها. تشمل الاشتراطات: الحصول على تصريح رسمي من المؤسسة وكتابة رقم التصريح في الإعلان، وأن يتضمن الإعلان سواءً كان مقروءاً أو مرئياً اسم الشركة العقارية المعلنة، وبالنسبة للمشاريع العقارية التي تباع على الخارطة يجب أن يتضمن الإعلان اسم المطور واسم المشروع ورقم المشروع وموقعه ورقم حساب الضمان المعتمد.

وتتضمن الاشتراطات أن الشركة المعلنة تكون هي المسؤولة عن صحة ومصداقية محتوى الإعلان. وبالنسبة للإعلانات التي تتضمن حملات ترويجية فإنه يجب الحصول على تصريح حملة ترويجية. ويمنع منعاً باتاً التسويق أو الترويج عن طريق المكالمات المباشرة لغير الأشخاص المسجلين في نظام القائمة الخضراء المعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري.

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